Marianne Zwagerman: We moeten weer accepteren dat doodgaan doodgewoon is

De hele discussie rondom de term ’dor hout’ werd aangezwengeld door columnist Marianne Zwagerman (51), die schreef dat we wel moeten beseffen dat corona een ziekte is die vooral ouderen treft die ook zonder het virus niet meer oneindig te leven hebben. ’Corona haalt de zeis door het dorre hout van de samenleving’, schreef ze in april.