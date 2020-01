Ik ben juf, maar vandaag even niet

Beste meneer Rutte, beste meneer Slob, mag ik u iets over mijzelf vertellen? Over wat ik dagelijks zoal doe?

Ik vertel en ik luister, ik troost kleine verdrietjes en hartverscheurend leed. Ik leg uit, doe voor, stuur bij, moedig aan, pep op, kalmeer. Mijn magische handen weten menig ‘kapotte’ computer spontaan tot leven te wekken, ik plak pleisters, kijk naar zere vingers, pijnlijke ruggen, dikke bulten en open knieën. Ik ga naar belangrijke sportwedstrijden, bijscholingsdagen en centrale overleggen.

Ik voed op, geef grenzen aan, sus ruzies. Ik organiseer feesten en vieringen, uitjes en meekijk-momenten. Ik differentieer, noteer, analyseer, adviseer, communiceer, administreer, budgeteer en gebruik soms eigen geld voor zaken die er anders niet kunnen komen. En dan geef ik ook nog les. Ik ben namelijk juf.

Maar nu even niet.

Donderdag en vrijdag staak ik. Ik staak omdat het Passend Onderwijs een sprookje is. En sprookjes bestaan niet.

Passend onderwijs

Tenzij ‘passend onderwijs’ staat voor het ‘passend’ maken van het steeds verder wegbezuinigde onderwijsbudget en dus steeds meer dingen schrappen op scholen. Van budget voor boeken tot sinterklaascadeautjes, van onderwijsondersteuning tot vulpennen. Of als ‘passend onderwijs’ betekent dat we steeds meer leerlingen in één klaslokaal moeten zien te ‘passen’, met steeds grotere groepen door gebrek aan budget en onderwijzend personeel.

Betekent ‘passend onderwijs’ dat iedereen maar gewoon in de groep moet ‘passen’ en mee moet kunnen komen, ongeacht leer- of gedragsproblemen? En dat de leerkracht en de rest van de kinderen in de groep zich daar dan maar aan aan moeten ‘passen’? Bedoelen we met ‘passend onderwijs’ dat talloze kinderen op school niet de begeleiding en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben en die ze verdienen, alleen maar omdat dat niet ‘past’ in de onrealistisch krappe budgetten die daarvoor gereserveerd zijn?

Want in al die gevallen is het Passend Onderwijs hartstikke geslaagd. Maar als Passend Onderwijs inhoudt dat ieder kind op de basisschool krijgt wat hij of zij nodig heeft, dat ieder kind kan groeien en bloeien en optimaal wordt ondersteund om het maximale uit zichzelf te halen, dan is het passend onderwijs faliekant mislukt. En dat heeft maar één oorzaak: geldgebrek.

Ik staak voor alle kinderen

Ik staak niet voor mezelf. Wat ik vandaag en morgen niet doe, moet ik op een ander moment inhalen en bovendien lever ik zo’n 10 procent van mijn salaris in met deze actie. Nee, mezelf maak ik het bepaald niet makkelijker door gisteren en vandaag het werk neer te leggen.

Daarom staak ik vandaag voor Pieter. Voor Luna, Mitch, Evy, Bouchra, Liefke, Suze, Saar en Noah. Ik staak voor Jochem en voor Bram en Amelie, Floortje, Siem en Cathelijne. Ik staak voor alle kinderen die ik in de klas heb gehad, voor alle kinderen van wie ik ooit nog juf word en voor ieder ander kind in Nederland. Ik staak voor het basisonderwijs, de BASIS van de kenniseconomie die Nederland is. Ik zeg deze donderdag en vrijdag: het is genoeg. Het kán niet meer.

Ik staak voor het landsbelang.

Het gaat écht mis

Beste meneer Rutte, beste meneer Slob, ik benijd u niet. Bestuurder van een bevolking zo goedgebekt en kritisch als de Nederlanders... Ik heb u hoog zitten dat u deze taak überhaupt op u neemt. Maar nu wordt het tijd dat u onderwijzend Nederland ook eens hoog aan gaat slaan. Niet alleen in woorden, maar vooral in daden.

Wij leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners roepen al jaren - állemaal - dat het misgaat. En wij kunnen het weten, want WIJ zíjn het onderwijs. Niet de beleidsmakers, niet de bestuurders, niet de politiek, niet de ouders, niet de ‘man in de straat’.

Het is allang geen 5 voor 12 meer, het loopt al tegen half één. De tijd van praten is voorbij, er zijn NU grondige, structurele maatregelen vereist. Keer het tij, voordat ons onderwijs zo onherstelbaar is beschadigd dat we de gevolgen daarvan nog generaties lang gaan voelen.