’Geen enkele man kan het goed doen in de ogen van de moderne vrouw’

„Zowel bij een huis als bij een levenspartner moet het toekomstgevoel goed zijn; het blije gevoel dat er echt perspectief is.”

De relatiemarkt lijkt wel wat op de huidige huizenmarkt: de vraag is groot en het aanbod is nogal magertjes. Is er dan wel een kandidaat die heel begeerlijk lijkt, dan is er ook nog altijd wel iemand anders die jou de pas heeft afgesneden. En bij de exemplaren die overblijven, ligt een afknapper al gauw op de loer.