André Hazes gaf vrijdag in een interview ruiterlijk toe dat hij op rijpere vrouwen valt. Bij meisjes van zijn eigen leeftijd ’voelt hij het niet, ook al zien ze er goed uit’. Dat dat bij meer jonge mannen zo is, is ook de ervaring van Anya* (47) die ons deze Opgebiecht schreef: „Ik zat op Tinder en had alleen aandacht van jonge mannen.”