Dag 2: Wat weten we eigenlijk van elkaar?

Buiten schijnt een pril lentezonnetje. Tijd voor een terrasje. Maar ja, dat zit er even niet in. Tot 6 april is Nederland zo’n beetje gesloten. VROUW-collega Marjolein Hurkmans (55) is getrouwd met Kees en moeder van drie volwassen kinderen. Onlangs kreeg ze de diagnose longkanker. Omdat ze daardoor tot de risicogroep behoort, heeft ze zichzelf in quarantaine geplaatst. In deze serie columns vertelt ze daarover. Vandaag: dag 2.