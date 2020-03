Marijn: ’Ik heb me te snel laten ontmaagden’

Grijze muis

„Ik ben best onzeker. Ik ben niet de allerknapste, allergrapigste of meest sexy vrouw die je vandaag zult tegenkomen. In mijn puberteit, maar ook daarvoor al, op de lagere school, keek ik altijd op tegen de populaire meiden.

Hoe onaardig ze ook tegen mij of tegen andere klasgenootjes deden: ik wilde de aandacht die zij kregen ook. Maar ik ben het type grijze muis. Ik denk dat nog maar weinig meiden van de Havo waarop ik zat, weten wie ik ben.

Juf

Uitgaan is niets voor mij. Online daten ook niet. Ik ben juf op een basisschool, dus op mijn werk kom ik ook al amper mannen tegen. Ja, leuke vaders van kinderen uit mijn klas. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat ik daarmee aan de haal ga.

Op mijn 24ste kwam ik een leuke man tegen. Ik voelde me toen al zo lang maagd, dat ik me – achteraf gezien – te snel aan hem heb gegeven.

Ontmaagd

De seks was snel en voor mij niet prettig. ’Is dit het nou’, dacht ik, toen hij meteen nadat hij was klaargekomen naast mij in slaap viel en ik ietwat verward achterbleef.

De volgende ochtend voelde voor mij vooral heel ongemakkelijk. De jongen die mij had ontmaagd, dook nog even snel onder mijn douche en verliet toen met een vluchtige kus op mijn wang mijn huis. Toen hij de deur achter zich dichttrok, wist ik het al: die zie ik nooit meer terug.

Gebruikt

En inderdaad, hij stuurde mij later die dag een berichtje dat hij toch twijfels over ons had, dat het allemaal niet aan mij lag, maar aan hem. En dat hij hoopte dat ik snel de liefde van mijn leven tegen zou komen.

Hij kleedde het nog ’netjes’ in dus, maar hij had mij gewoon gebruikt. Ik had mijn eerste keer weggeven aan een eikel; ik kon mezelf wel voor mijn kop slaan.

Tweede eerste keer

We zijn nu zeven jaar verder en ik ben in die tijd geen man tegengekomen met wie ik écht een toekomst voor me zie. Ik heb me voorgenomen om alleen dan verder te gaan.

Ik heb al wel een paar keer met een man gezoend, maar zodra ik merkte dat hij meer wilde, haakte ik af. Als ik voor zo’n man de dertigste ben, om maar eens een getal te noemen, zal hij er geen enkele moeite mee hebben mijn ’tweede eerste keer’ te laten mislukken.

Praktisch maagd

Ik durf het niet tegen mensen te zeggen, dat ik nog praktisch maagd ben. Want dat ben ik feitelijk; ik heb er misschien tien minuten iets van meegekregen, daarna was het al klaar.

Ik weet van de porno die ik soms kijk wel ongeveer wat er moet gebeuren en ik heb natuurlijk ook biologieles gehad. Maar praktisch? Nee, geen idee hoe het voelt om een man te pijpen, bijvoorbeeld. En er is nog geen man geweest die mij heeft laten klaarkomen.

Bang

Het wordt steeds meer een dingetje voor me, merk ik. Om mij heen beginnen mijn eerste vriendinnen te settelen en er is er zelfs al eentje zwanger.

Ik ben zó blijven hangen in de fase die je als 17-jarige hoort te hebben. Bij verhalen over seks, krijg ik vooral rode oortjes. Ik wil het ook, maar ik durf het niet. Ik ben gewoon te bang weer gekwetst te worden.

Beetje maagd

„Ik geef de moed niet op, op ieder potje past een dekseltje, toch? We gaan het wel zien, misschien kom ik Mr. Right wel tegen op een plek waar ik het totaal niet verwacht en maakt de seks die ik daarna met hem heb alles goed.

Maar voor nu voelt het alsof ik toch een beetje achter de feiten aan hobbel. Ik voel me toch een beetje maagd.”

Jij op Vrouw

Wil jij ook jouw ’Tussen de lakens-verhaal’ vertellen?

Dat kan hier.