Zelfscan-ellende bij kassa: ’Van de 28 items had ik er 9 gescand’

Online coördinator Anouk: „Ik ben niet het type dat producten bewust ‘vergeet’ te scannen, maar ik ben wel een dromer. Een boodschappentas schiet er dan weleens bij in. Na werk ging ik nog even snel naar de supermarkt. Ik had geen tasje bij me, dus moest er eentje kopen. Gedachteloos stopte ik na het afrekenen de spullen in mijn tas, totdat er twee man sterk aan bewaking naar me toekwam.

’Mogen we even uw bonnetje controleren, mevrouw?’ Ik was me van geen kwaad bewust en gaf meteen de bon. ’U heeft uw tas niet afgerekend.’ Blijkbaar hadden de heren meteen gezien dat ik mijn tas niet had gescand. Waarom ze mij dit pas achteraf en met twee man sterk moesten melden, begrijp ik nog steeds niet. Toch heeft het er wel voor gezorgd dat ik nooit meer van huis ga zonder mijn eigen boodschappentas.”

Redacteur Mariëlle: „Zwangerschapsdementie en zelfscannen is een vreselijke combinatie. Ik vond het bedrag al zo laag… en natuurlijk werd ik gecontroleerd. Met het schaamrood op de kaken werd het ene na het andere ongescande item uit m’n karretje gehaald. Van de in totaal 28 items had ik er 9 gescand. Het leverde me gelukkig enkel een boze blik van de controleur op, maar tot m’n hersenen weer naar behoren werken, laat ik de zelfscanner even voor wat ’ie is.”

Redacteur J.: „Samen met een vriendin ging ik naar de supermarkt om nog wat flesjes wijn en borrelhapjes te halen. Vier flessen wijn en snacks. Ik scande mijn boodschappen en de vriendin pakte de tas in. Ik betaalde en we liepen de supermarkt uit. Het borrelen kon beginnen!

Eenmaal buiten zei mijn vriendin: ’Lekker, scheelt weer in de kosten.’ Verbaasd keek ik haar aan. ’Eén fles wijn scannen in plaats van vier.’ WAT! Ik was me van geen kwaad bewust, schaamde me dood en vond het onwijs naar dat zij het dus had gezien, maar mij niet had gezegd dat ik de andere flessen wijn vergat te scannen. Of ik terug ben gegaan? Nee, dat dan weer niet…”

Redacteur Marieke: „Niets is zo leuk als je als peuter van drie met de zelfscanner door de winkel mag rennen. Dus ook ik ging overstag, toen mijn dochter smeekte of zij mocht scannen. Natuurlijk ging dit niet goed. En dat had ik kunnen weten. Ik kwam erachter bij de kassa toen we gecontroleerd werden. Maar liefst vijf producten bleken niet gescand. Oeps! Ik stamelde dat het per ongeluk was gebeurd, omdat mijn kleine draakje wat dingetjes was vergeten. Maar ik schaamde me natuurlijk, want het was tenslotte wel mijn verantwoordelijkheid. Dit was de laatste keer dat ik de scanner uit handen gaf.”

Eindredacteur Merike: „Ook ik werd eruit gepikt. Ik had mijn boodschappen gescand en in mijn tas gestopt toen het winkelmeisje ineens naast me stond om te controleren. ’Oké prima’, dacht ik, ’goede zaak, want er wordt veel gestolen.’ Afijn, ze haalde al mijn boodschappen uit de tas, controleerde ze en liep weg zonder een woord te zeggen. Dus ik zeg: ’Eh hallo, is het goed zo?’ ’Ja hoor’, zegt het meisje. ’Maar laat je me nu staan met al die uitgestalde boodschappen? Help je niet even om ze weer terug in de tas te stoppen?’, zei ik. ’U had moeten weten dat u ze niet in de tas mocht stoppen, dus nee ik help niet.’

Verbouwereerd en als vuil behandeld prakte ik alle boodschappen zelf weer in de tas en ben naar huis gefietst. En daar heb ik de winkelmanager gebeld met dit verhaal. Ze vond het heel vervelend en het meisje had moeten helpen met het weer inpakken van de boodschappen. Of het op z’n minst moeten aanbieden. Of ik nog even naar de winkel terug kon komen om een bloemetje op te halen. En wat denk je: ik kreeg bloemen, een excuuskaart én een doos chocolade! Toen voelde ik mij weer ongemakkelijk, want dat was wel een hele royale mea culpa!”

