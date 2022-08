Margreet runt een schiettent: ’Ik ontmoette mijn man op de Tilburgse kermis’

Binnenland

Overleden vrouw in scootmobiel klem in parkeergarage Uden: ’Vast onder brandslangkast’

De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak van een oudere vrouw die woensdag in haar scootmobiel is gevonden onder een brandslangkast in een parkeergarage in Uden. Door nog onbekende oorzaak kwam ze klem te zitten onder een brandslangkast.