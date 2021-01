Eerst scholen open, dan winkels: wat vind jij van de exitstrategie van het kabinet?

De Telegraaf schrijft dat het kabinet naar verluidt eerst de basisscholen wil openen, daarna de middelbare scholen, dan de contactberoepen hun werk weer toestaan en als laatste mogen pas de winkels en horeca hun deuren openen.

Geduld

„Wij kunnen niet meer accepteren dat we zonder enige wetenschappelijke onderbouwing een achtergestelde sector blijven. Ons geduld is echt op. Wij vinden echt dat we tegelijkertijd met de winkels weer open kunnen”, vertelt directeur Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland aan De Telegraaf.

Hij vreest dat de horeca als een van de laatste sectoren weer open mag. Premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge geven dinsdag een persconferentie waarin ze waarschijnlijk op hoofdlijnen zullen aangeven hoe het exitplan eruit gaat zien.

Op Twitter zijn de meningen over de volgorde van de exitstrategie verdeeld. Aangezien de horeca als eerst zijn deuren moesten sluiten, vindt Erica dat restaurants en cafés ook als eerste aan de beurt moeten zijn de deuren weer te openen.

Erica is niet de enige die vindt dat de horeca zo snel mogelijk weer open moet.

Anderen vinden dat de heropening van scholen zorgt voor weer een stijging in de besmettingen.

Praat mee

Wat vind jij? Ben jij het eens met de volgorde van de exitstrategie van het kabinet? Vind jij dat de scholen inderdaad het recht hebben om als eerste weer open te gaan of vind je dat winkels of horeca dat recht hebben? Praat mee op onze Facebookpagina!