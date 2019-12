Ghislaine van Delden (45) is interieur-stylist en schrijft voor verschillende magazines. „Ik ben een kerstfreak! Mijn favoriete moment is het versieren van de kerstboom, samen met mijn dochter. Keihard Last Christmas uit de boxen, net zoals ik dat vroeger ook met mijn moeder deed. Een beter begin van de feestdagen is er niet!”