Jeangu Macrooy naar het Songfestival? Leuke verrassing!

Ik ben blij verrast, want hoewel ik iedereen om me heen de wenkbrauwen zie optrekken en met vragende blik: ’Jeangu wie?’ hoor zeggen, ben ik al fan van deze sympathieke Serious Talent soulzanger, vanaf het moment dat hij voor het eerst langskwam bij DWDD (in 2016 met zijn liedje Gold).

Dat smaakte blijkbaar ook bij Matthijs van Nieuwkerk en zijn redactie naar meer, want daarna werd de Surinaamse singer/songwriter nog diverse keren in het programma uitgenodigd, hetzij om een eigen liedje te zingen, hetzij om muzikale odes te brengen aan Stevie Wonder, George Michael, The Blue Diamonds, Bob Dylan, Paul Simon of Elton John.

Lowlands

Toen Jeangu, na zijn gloedvolle optreden op Lowlands, aangekondigd stond bij mijn plaatselijke poptempel, heb ik meteen kaartjes gekocht en met mijn muziekvriendinnetje Kim genoten van zijn soulvolle optreden met zijn tweelingbroer Xillan en band Between Towers. Check zijn debuutalbum High on You en vorig jaar, in een uitverkocht Paradiso, gelanceerde opvolger Horizon.

Ik denk dat Jeangu na Duncan Laurence wederom een top-kandidaat is om Nederland te vertegenwoordigen op het Songfestival-podium. Zijn warme stem en sympathieke verschijning zal ongetwijfeld een welkome verademing zijn tussen al het oorverdovende Eurovisie-bombast.

