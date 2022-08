Verbruik jij al minder water vanwege de extreme droogte?

Droogte is ons in Nederland niet onbekend. Bijna ieder jaar hebben we er wel last van. Volgens Weeronline hoort dit jaar nu al bij de vijf procent droogste jaren ooit gemeten. In rivieren is het waterpeil gezakt, we hebben minder grondwater en de kans op regenbuien lijkt klein. Dat terwijl de dagen steeds warmer worden. Er verdampt dus meer water dan dat er regent valt. Dit zou er onder andere toe kunnen leiden dat de kwaliteit van ons drinkwater minder wordt.

Oplossen

Om de extreme droogte het hoofd te bieden en nog genoeg drinkwater over te houden, moeten we volgens het Ministerie van Infrastructuur minder water verbruiken. Denk aan minder vaak de auto wassen of korter douchen. Al eerder vroeg het ministerie ons water te besparen, maar veel effect had dit niet. Echt dwingen kan een instantie je namelijk niet. Er is geen wettelijke mogelijkheid om het jou bijvoorbeeld te verbieden je tuin te sproeien. In het Verenigd Koninkrijk kan dit wel. Het initiatief ligt dus bij de Nederlanders zelf.

Reacties

Bepke luistert naar de oproep en bespaart twee liter water per dag.

Korter douchen vindt Gerda geen gek idee, maar volgens haar is er nog een betere manier om water te besparen.

Om watertekorten écht tegen te kunnen gaan moet iedereen meedoen, vindt Max.

Praat mee

