Voor Inge Boensma (49) is Moederdag, met twaalf kinderen, nooit saai. Met haar man Tom (50) heeft ze vier biologische kinderen en runt ze het gezinshuis Het Twentse Geluk, waar ze nog eens acht pleegkinderen opvangen. Het liefst zou Inge nog meer kwetsbare kinderen opvangen, want de situatie in Nederland is schrijnend, stelt ze.