’Ik wil niet dat mijn dochter gaat paardrijden’

„Vroeger las ik de Tina en Penny, vooral voor de paardenstrips. Er hing zo’n zweem van romantiek omheen. Als niemand op de wereld je begreep, was daar altijd nog dat paard, in wiens oor je je diepste gevoelens kon fluisteren en dan duwde zo’n paard zijn/haar zachte snuit tegen je aan en keek je met zijn/haar lieve, glanzende ogen begripvol aan… Zucht.

Partijtje

Toen ik dus een keer op een partijtje van een klasgenootje mee mocht naar een manege, kon ik dagen van tevoren niet slapen. Maar eenmaal daar viel het me zo tegen. Het stonk er ontzettend en ik vond de paarden best wel groot en eng. Ik durfde niet eens een stal in te gaan, want wat als ze ineens naar achteren of opzij stapten? En naar me luisteren, deden ze al helemaal niet.

Ze hadden mij op Berny gezet, ’Het liefste paardje van allemaal’, maar hij wilde die dag alleen maar in het zand rollen - met mij op z’n rug! Natuurlijk liet de begeleidster dat niet gebeuren, maar ik was er zo van geschrokken dat ik heel hard moest huilen. Het ergste vond ik nog dat ik er niet af mocht, want anders zou ik nooit meer op een paard durven rijden. Nou en! Ik wílde het ook noooooit meer!

Project

Ik was dus voorgoed paardenmeisje af, maar heb nu een dochter die de liefde voor paarden kennelijk toch heeft overgenomen. Ze smult, net als ik destijds, van paardenplaatjes, paardenstrips, paardenfilms, paardenspelletjes…

De vraag ’Mam, mag ik op paardrijles?’ kon dan ook niet uitblijven. ’Vraag maar aan je vader’, scheepte ik haar af. We zijn gescheiden en ik schotelde hem haar hobby voor als leuk vader/dochter-project. Maar daar trapte hij niet in en kaatste die bal dan ook behendig terug.

Paardenvijgen

Het werd een dagelijks terugkerend item, dat zich op een gegeven moment niet langer liet afwimpelen. Toen bedacht ik: ’Als ik haar een keer meeneem naar een manege en ze wordt geconfronteerd met de harde, stinkende paardenwerkelijkheid van grote paardenvijgen, vies zand, prikkend hooi en hoeven die je kunnen platwalsen, is ze waarschijnlijk meteen genezen’.

Ze is namelijk geen durfal en heeft een ontzettende hekel aan vieze handen. Ik was ervan overtuigd dat mijn aanpak zou werken. Maar dat pakte anders uit. Bracht alleen al de geur bij mij alles weer naar boven, dochterlief vond de rondleiding door de manege fantastisch.

Voorland

Ze was totaal niet bang, wilde alle paarden knuffelen en toen het manegemeisje vroeg of ze wilde helpen met borstelen en hooi geven, was ik haar vervolgens twee uur kwijt. Al die tijd zat ik op haar te wachten in een kille, modderige ruimte waar alleen maar vieze automatenkoffie te krijgen was. Dit zou dus minimaal één keer per week mijn voorland worden.

Het was de dichtstbijzijnde manege, maar nog best een eindje weg, dus zelf erheen gaan was pas over een jaar of tien een optie; als ze haar rijbewijs had. Ik heb veel voor m’n dochter over, en financieel was het ook mogelijk, maar dit vond ik wel een heel groot offer.

Smoes

Ik baalde ervan dat ik het paardenmeisjesvirus bij haar had aangewakkerd, maar had gelukkig nog niets toegezegd over paardrijlessen. ’Mama moet er nog over nadenken. Het is wel heel duur, want je moet eerst ook nog allerlei paardrijspullen kopen. En we moeten ook nog een andere auto. En ik heb echt niet altijd tijd om je te brengen...’

Elke keer verzin ik weer een andere smoes waarom die paardrijles er (zeker voorlopig) niet inzit. Soms moet ze dan huilen, soms is ze boos. Nu is ze zelf aan het sparen en voel ik me een slechte moeder. Ik blijf dan ook hopen dat het paardenvirus alsnog verdwijnt...”

