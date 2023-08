Praat mee: Moeten we kinderbijslag vervangen door kinderbelasting?

In haar wekelijkse column voor Het Parool pleit schrijver en activist Katinka Simonse voor het invoeren van kinderbelasting. Onder haar pseudoniem ’Tinkebell’ legt ze uit hoe dit de snelle bevolkingsgroei kan remmen, wat het klimaat ten goede zou komen. Dit is dan ook de reden dat Simonse zich bijna tien jaar geleden liet steriliseren.

Te veel van alles

„De oorzaak van bijna alle ellende op deze aardbol ligt in het teveel”, schrijft een gefrustreerde Simonse. „We consumeren te veel. We produceren te veel. We stoppen te veel dieren bij elkaar. We delven te veel grondstoffen. We stoten te veel rotzooi uit. We leven met te veel mensen hutjemutje op elkaar.

Minder vliegvakanties gaan dat niet oplossen, stelt ze cynisch. „Alsof dat al dat andere ook maar een béétje zou compenseren. Nee, het meest logische antwoord is simpel en effectief. Namelijk (veel) minder mensen. Wie zich niet voortplant, zet geen nieuw individu, of een reeks ervan, met een eigen voetafdruk op deze aardbol. In andere woorden: je persoonlijke bijdrage aan al het teveel op deze planeet is het kleinst zonder reproductie.”

In kinderbijslag kan ze zich dan ook niet vinden. „Het is in deze tijd van de gekke dat we met belastinggeld het ontstaan van meer mensen op deze aardkloot cofinancieren. Zéker hier in Europa, waar de voetafdruk van personen tot de grootste ter wereld behoort en zelfs nog steeds groeit.”

Schadelijk

Alhoewel Simonse’s pleidooi op sociale media erg kritisch wordt ontvangen, lijkt eerder onderzoek van de Universiteit van Lund in Zweden haar uitspraken juist te ondersteunen. De onderzoekers stellen hierin namelijk dat het krijgen van kinderen inderdaad erg schadelijk is voor onze planeet.

Als wereldwijd ieder stel één kind minder zou hebben, zou dat al zo’n 58,6 ton C02-equivalent per jaar schelen. Oftewel: het zou de hoeveelheid broeikasgassen die bijdragen aan de opwarming van de aarde drastisch verminderen.

