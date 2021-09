Premium Het beste van De Telegraaf

Wie doet wat Anouk (34) is stewardess en moeder van drie meisjes: ’De wasjes draai ik ook’

Door Sanne Houwers

„Soms moet ik door de week werken, dan hebben we een gastouder aan huis of passen mijn ouders op de meiden.” Ⓒ Eigen beeld

In de rubriek ’Wie Doet Wat’ spreken we iedere week een vrouw over de rolverdeling tussen haar en haar partner. De vraag is: wie doet wat binnen de relatie? Vandaag spreken we Anouk Leppink (34). Ze werkt als stewardess waarbij ze soms voor een paar dagen aan de andere kant van de wereld zit. Ze woont samen met haar vriend Amilcar (37) en dochters Aimée (5), Gabriella (3) en Izaline (3).