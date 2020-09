Zó help je Moeder Natuur ook een handje mee!

Scheiden

Afval scheiden hoeft echt geen gedoe te zijn. Pak bijvoorbeeld een doos en zet die ergens in de schuur of bijkeuken neer. Als je papierafval hebt, kun je dat in deze doos gooien, en pas als die vol zit, leeg je hem in de papiercontainer. Dan hoef je ook niet elke keer naar buiten om je papieren prulletjes weg te gooien.

Tanden poetsen

Poets je tanden met een tandenborstel die gemaakt is van bamboe in plaats van van plastic.

Wasjes

Draai pas een wasje als je de wasmachine helemaal kan vullen. Heb je er echt dingen bijzitten die je snel nodig hebt? Kijk dan of een vriendin/buurvrouw hetzelfde soort was heeft liggen en vul de wasmachine samen. Zo hoef je ook geen halve wasjes te draaien. Dat is zonde van de stroom. Met deze aangename temperaturen kun je ook de was buiten hangen en de droger niet gebruiken.

Geen vlees

Probeer een dagje in te lassen waarop je vegetarisch eet. Inspiratie nodig? Er zijn talloze sites met lekkere recepten. Kijk bijvoorbeeld op dehippevegetariër.nl. En ook VROUW heeft regelmatig lekkere recepten waaraan geen vlees te pas komt.

IJs

Met dit warme weer kan een ijsje natuurlijk niet ontbreken. Maar wist je dat de bakjes waarin de bolletjes worden gestopt bestaan uit plastic? Kies daarom liever voor een ijshoorntje. Als je daar geen fan van bent is er vast wel iemand die dat hoorntje wilt opsmikkelen.

The Happy Soaps

Check eens de ingrediënten van jouw badkamerproducten. Je zult ontdekken: zelfs in gezichtsscrubs zit plastic! En ook zit een groot aantal doucheproducten in plastic flacons. Kijk eens of bijvoorbeeld The Happy Soaps iets voor jou is. Zo staat 1 Shampoo Bar gelijk aan 4 shampooflessen!

Eigen tasje

Dat doen de meesten inmiddels wel maar toch: neem altijd je eigen tasje(s) mee als je boodschappen doet.

Composthoop

Je kan ook je eigen composthoop maken. Een derde van ons restafval kan hiervoor gebruikt worden!