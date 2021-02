Moeten jongeren zo snel mogelijk gevaccineerd worden?

Volgens Halsema moeten we de geestelijke gezondheid in ons land zwaarder laten wegen. De mentale en sociale impact is voor jongeren hevig en tast ook het welzijn van onze samenleving aan, zei de burgemeester van Amsterdam donderdag bij Nieuwsuur.

Daarnaast stelt ze de geestelijke gevolgen van de lockdown voor jongeren niet meer verantwoord te vinden. Ze vindt dat de overheid op een verantwoorde manier risico’s moet durven nemen en jongeren moeten daarvan profiteren. Zo wil ze dat jongeren met voorrang sneltesten kunnen doen. „Dan kunnen met bewijzen van negatieve testuitslagen scholen, buurthuizen, studiezalen en sportclubs voor hen geopend worden.”

Commotie

Mark Rutte geeft in een interview met Hart van Nederland aan dat de maatregelen in Nederland nog niet versoepeld kunnen worden, ook niet voor de jongeren. „We zitten met een levensgevaarlijk virus. Op dit moment is versoepelen nog niet mogelijk.’ Op twitter is er veel commotie over het voorstel van Halsema. Zo vinden veel mensen het voorstel ronduit belachelijk en vragen ze zich af of Halsema wel begrijpt wat ze zegt.

