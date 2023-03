’Huwelijk weduwnaar Bibian Mentel komt voor veel mensen te vroeg, waarom?’

Twee jaar geleden

„Het is morgen precies twee jaar geleden dat Bibian Mentel overleed. De Nederlandse snowboardster kreeg in 1999 voor het eerst de diagnose kanker, wat leidde tot een amputatie van haar been. In 2014 werden er opnieuw kankercellen in haar lijf aangetroffen, tot er in 2021 uitzaaiingen in haar hersenen werden geconstateerd, waarmee het einde oefening was.

Onder een dekbed

Nog in datzelfde jaar, midden in de rouw, werd Bibians weduwnaar Edwin opnieuw verliefd en dat kwam hem toen al op de nodige kritiek te staan. Rouwen doe je namelijk bij voorkeur onder een dik dekbed, waar je dan weinig meer doet dan hartverscheurend huilen met een foto van je geliefde in je armen geklemd. Lach je weer of laat je een nieuwe liefde in je leven toe, dan zal je pijn wel nooit oprecht geweest zijn, redeneert men.

Naast elkaar

Maar zo werkt het niet. Ik heb dat – gelukkig – nooit aan den lijve ondervonden, maar in de afgelopen 23 jaar heb ik talloze mensen geïnterviewd die een partner of een kind hebben verloren en toch weer dat geluk vinden. Onbezorgd waren ze nooit meer, ze hebben het vrijwel allemaal over dat grijze randje, die donkere wolk. Maar het leven raakt ze wel opnieuw. ’Verdriet en vreugde kunnen naast elkaar bestaan’, drukten ze mij op mijn hart. En dat geloof ik, want ik zag en hoorde het aan ze.

Genieten

Hoe anders straalden die man en vrouw die állebei hun partner niet lang daarvoor hadden verloren en het geluk bij elkaar vonden, zo? ’Onze partners zijn er altijd bij, ook al zijn ze hier niet meer’, zeiden ze. En hoe anders genieten al die ouders ook weer zo intens van een regenboogkindje, een kindje dat geboren wordt na verlies? Achter die lach gaat nog altijd dat gemis schuil. Het is er allebei.

Kop houden

Edwin Spee gaat dus trouwen met Mandy. Jarenlang heeft hij zorgen gehad, gezorgd en geweten dat het ergens ophield, dat aardse bestaan met Bibian. Wat fijn is het dan dat hij nu opnieuw de liefde heeft gevonden. Het is ergens prachtig dat iedereen tegenwoordig maar een stem heeft en ergens voor breed publiek een mening te deponeren. Alleen over zoiets persoonlijks als dit, kun je ook besluiten je kop te houden – als je niets vriendelijks te zeggen hebt.

Who cares

Nergens zijn richtlijnen opgesteld over hoe lang je moet wachten, laat staan dat er keiharde termijnen voor zijn bepaald. De liefde kan je direct na de uitvaart overkomen en of dat wenselijk is of niet, is alleen aan de personen in kwestie zelf, aan niemand anders. Je hoeft niet te tikken dat je dat zelf nooit zo zou doen, dat weet je namelijk niet. En los daarvan; who cares? Wat voegt het toe? Wees gewoon eens blij voor een ander, probeer het op z’n minst...”

