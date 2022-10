Premium Het beste van De Telegraaf

Uit de krant Samantha heeft 13 kinderen: ’Alleen aan roomboter al vijf euro kwijt’

Door Anouk Groot Wassink Kopieer naar clipboard

’Jezelf afsluiten is iets wat je snel leert in een groot huishouden.’ Ⓒ Discovery +

Dertien kinderen én een kleinkind: Samantha Baumgard (52) en haar man Eugene (58) hebben heel wat mondjes te vullen in hun bescheiden Haagse rijtjeshuis. En dat is nu, met de stijgende prijzen, niet altijd makkelijk. Toch is bij de Baumgardjes het glas altijd halfvol, ook als het leven even tegenzit. Ze hebben wel voor hetere vuren gestaan.