Gonne en Jurgen hebben een B&B in Italië: ’Hard werken en veel uren maken’

Een B&B of camping beginnen in een ander land? Veel mensen dromen ervan, maar het ook écht doen is een ander verhaal. Gonnie Linssen (49) en Jurgen (54) doen het. Voelt het als één lange vakantie?

’Met een glaasje wijn ontstaan de mooiste gesprekken en zelfs vriendschappen.’ Ⓒ Eigen beeld