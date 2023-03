Praat mee: Moeten er meer oudere vrouwen op tv?

Het RTL-programma Voor Hetzelfde Geld gaat er binnenkort anders uitzien. Vanaf het nieuwe seizoen zal het programma niet langer door Natasja Froger (57) gepresenteerd worden, maar door Leonie ter Braak (42). Journalist Rob Goossens suggereert in de BLVD podcast van RTL Boulevard dat deze keuze op leeftijd gebaseerd is.

Verjongen

In diezelfde podcast vult collega Luuk Ikink Goossens aan. „Je kan niet alleen dertigers en veertigers op zender hebben. RTL 4 is een grote familiezender. Je kunt niet alleen verjongen.”

Angela de Jong sprak zich een paar jaar geleden al uit over de vermeende verjonging in medialand. Ze gaf destijds aan oudere dames met kraaienpootjes en rimpels op televisie te missen. „Dat wat we bij Rob Trip, Jeroen Pauw, Matthijs van Nieuwkerk, Pieter Jan Hagens, Jaap Jongbloed en Paul Witteman allemaal heel normaal vinden”, aldus de columniste in één van haar columns. „Terwijl er nagenoeg geen presentatrice van 55 jaar of ouder meer te vinden is, zeker niet in een belangrijk programma.”

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat een vrouwelijke televisiepersoonlijkheid plaats moet maken voor een jonger iemand. Zo zaten eerder Hart van Nederland-presentatrices Gallyon van Vessem (54) en Selma van Dijk (53) op de schopstoel.

Ook hier werd gesuggereerd dat de dames vanwege hun leeftijd werden ontslagen. „Voor Selma is in het vernieuwde Hart van Nederland straks geen presentatierol meer weggelegd’, was hierop de reactie van SBS6 tegen Veronica.

