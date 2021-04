Moeten meer vrouwen fulltime gaan werken?

Het inkomen van Nederlandse vrouwen halveert na de geboorte van het eerste kind, meldt het Centraal Planbureau (CPB). De halvering komt doordat vrouwen dan vaak minder gaan werken. De traditionele rolverdeling speelt op. Vrouwen stoppen of gaan minder werken om voor de kinderen te zorgen en de mannen zorgen dat er brood op de plank komt. Deze zogeheten babyboete zorgt ervoor dat vrouwen financieel afhankelijk worden. Daarnaast blijkt dat niet alle Nederlandse vrouwen weer beginnen of fulltime gaan werken wanneer haar kinderen zelfstandig genoeg of uitwonend zijn.

Topposities

Slechts 10% van de Nederlandse topposities is bekleed door een vrouw. Daarbij blijkt ook dat vrouwen in topposities 20% minder verdienen dan mannen met dezelfde baan, vertelt prof. dr. Mirjam Sent (Radboud Universiteit). Het algemene inkomensverschil tussen man en vrouw zit rond de 15%, blijkt uit onderzoek van de Europese Commissie. De man onderhandelt vaker over zijn positie en salaris. De vrouw doet dat eigenlijk vrijwel niet of minder vasthoudend. Vrouwen beginnen dus vaak al lager op de loonschaal.

Praat mee

