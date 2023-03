50+ en seks... Zó gaan die twee (beter) samen!

Jij moest er toch ook niet aan denken dat jouw ouders een seksleven hadden toen jijzelf in de puberteit zat en er flink op los experimenteerde? Ik niet in elk geval. Dat wat ik allemaal voelde en meemaakte, dat deden mijn ouders toch niet? Ze waren al over de 40! Bah, het idee alleen al. Gelukkig deden ze ’het’ wel en kwam bij mij de wijsheid met de jaren.

Leuker

Ik heb dat hopeloos idiote beeld bijgesteld. Want na, pak ’m beet, je 45e wordt het allemaal nog leuker. Of althans, dat kán. Ik leer in elk geval mijn eigen lichaam steeds beter kennen, weet precies wat ik lekker vind. Daarnaast krijgt schaamte minder vat. Natuurlijk vind ik het af en toe jammer dat ik er niet meer zo rimpelloos of strak uitzie als toen ik 20 was, maar in bed neemt onzekerheid amper nog de overhand.

Daar helpt degene met wie je het bed deelt natuurlijk ook bij, moet ik toegeven. Als je er allebei helemaal voor gaat, is namelijk niets gek, raar of lelijk. Ongeremd genieten van elkaar is wat mij betreft iets heerlijks en niets om je voor te schamen.

Hormonale veranderingen

Maar seks na je 50e kan ook een probleem worden. Mannen kunnen bijvoorbeeld erectiestoornissen krijgen en vrouwen die in de overgang raken, kampen weer met andere lichamelijke veranderingen. Seksuoloog Eveline Stallaart (38) merkt dat in haar praktijk: „Vrouwen van rond de 50 lopen regelmatig tegen het probleem aan dat ze de zin niet meer kunnen ’pakken’; dat de opwinding uitblijft.”

„Iedere vrouw reageert natuurlijk anders op hormonale veranderingen tijdens de overgang, maar dit kom ik vaker tegen. Door de overgang neemt ook je vochtigheid af en kan er pijn tijdens het vrijen ontstaan.

Wordt er door de partner dan druk uitgeoefend om het toch ’gewoon’ te blijven doen, dan kan vrijen een ’moetje’ of ’afvinktaak’ worden. Iets waaruit je als vrouw geen beloning of bevrediging meer haalt. Daardoor ga je te veel in je hoofd zitten en wordt het steeds moeilijker om opwinding te voelen. Op den duur heb je dan geen trek meer in seks.”

Glijmiddel

Gelukkig is daar wel iets aan te doen. Een simpele tip van Eveline is om bijvoorbeeld glijmiddel te gebruiken. „Besef dat seks iets prettigs voor jezelf is of zou kunnen zijn. Dus als het moeilijker is om opgewonden te raken, zou je kunnen overwegen om het voorspel te verlengen.”

Vrouwen hebben nou eenmaal meer tijd nodig om mentaal en fysiek op temperatuur te komen en in de overgang kan dat nog iets langer duren. „Is dat bij jou zo, bespreek dat dan met je partner. Dat doe je het beste buiten de slaapkamer en door het positief te brengen. Je wil de ander niet kwetsen of een verkeerde boodschap geven. Dus zeg vooral wat je wél wil, in plaats van wat je níet wil.”

Seksleven 2.0

Heb je al jaren dezelfde partner en dus ook al decennialang op dezelfde manier seks, dan zou een verandering in dat patroon het al veel leuker kunnen maken in bed. Helaas gebeurt het maar al te vaak dat de seks sowieso al wat te wensen overliet, nog voordat er sprake was van overgangsklachten. Mocht je daar iets aan willen veranderen, dan is dat volgens Eveline helemaal niet zo moeilijk.

„Doorbreek dat patroon gewoon. Simpel gezegd zou je het ene boek kunnen sluiten en het volgende kunnen beginnen. Het seksleven dat je tot nu toe met elkaar had was fijn of minder fijn, en nu ga je door naar een 2.0 versie daarvan.” Maar dat kan alleen als je met elkaar durft te bespreken wat de behoeftes zijn. Wees daarin eerlijk en duidelijk.

Bekijk ook: Met deze tips krijg je binnen 5 minuten zin in seks

Lichamelijke ontdekkingstocht

Eveline: „Ga samen weer eens op een lichamelijke ontdekkingstocht. Begin bijvoorbeeld met strelen en laat merken wat je fijn vindt. Ga dan verder met je mond en daarna eventueel penetratie. Maar het belangrijkste is dat je aan de ander kenbaar maakt wat je prettig vindt. Hij of zij kan niet ruiken wat jij fijn vindt.”

Belangrijk om te weten is dat ’zin in seks’ niet zomaar uit de lucht komt vallen. Vrouwen denken soms dat lust als een soort voorraadje in je lichaam zit en het zich spontaan aandient. Dat klopt niet, je zult een gelegenheid voor seks moeten creëren en je lustgevoelens actief moeten aanspreken. En zeker als je hormonen veranderen, kan het soms meer moeite kosten om opgewonden te raken. Is er meer voor nodig.

Orgasme

Als het vrijen met een partner dan nooit ’beloond’ wordt met een orgasme of op geen enkele andere manier bevredigend is, zal de zin op den duur verdwijnen. Heel jammer, want het hebben van prettige seks brengt zoveel goeds met zich mee. Een flinke stoot gelukshormoon bijvoorbeeld, en een betere nachtrust. Of even al het andere helpen vergeten. Daarnaast zorgt seks dat je je met elkaar verbonden voelt. En je verbrandt er ook nog eens lekker veel calorieën mee.

Wat als je echt de zin niet meer kunt opbrengen om het met jouw partner te doen, maar dat wel zou willen? Dan is soloseks wellicht een uitkomst. In de coronaperiode nam de verkoop van seksspeeltjes een enorme vlucht en de tijd dat masturbatie als iets onreins werd gezien, hebben we in de vorige eeuw achtergelaten. Seks met jezelf is niet alleen een goede manier om te ontdekken wat je lekker vindt, het doet ook iets voor jouw libido.

Opgewonden

Gebleken is dat als je regelmatig een orgasme hebt, de zin in seks aanhoudt. Daardoor wordt het makkelijker om opgewonden te raken. En natuurlijk kan het zo zijn dat jouw hoofd niet naar seks staat, omdat er pubers rondrennen of omdat je druk bent met mantelzorgen voor bijvoorbeeld jouw ouder(s).

Maar houd het in elk geval in gedachten. Eveline noemt het zo: „Die seksuele waakvlam moet blijven branden.” En dat is inderdaad precies wat het is: zo lang dat vlammetje blijft branden, is er niet veel nodig om tot vuurwerk te komen!

Wil je niets van VROUW missen?

Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.