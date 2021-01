Zo creëer jij een moment voor jezelf tijdens de lockdown

1. Me-time in de badkamer

Zijn de kinderen even zelfstandig aan het werk en heb je eindelijk de kans om aan de drukte te ontsnappen? Trakteer jezelf op een do-it-yourself spabehandeling. Bekijk hier hoe je dat kunt doen. Of het nu een ochtend- of avondroutine betreft, of een maskertje midden op de dag: ontspanning gegarandeerd! Zorg er alleen wel voor dat je masker eraf is voor je volgende zoommeeting.

2. Maak een lijst vol happy songs

Muziek is altijd een goed instrument om je op te peppen. En met een eigen lijst kun je al jouw favoriete guilty pleasures toevoegen. Geen zin om een eigen muzieklijst aan te maken? Typ op Spotify ‘happy songs’ in en je kunt dansen voor uren!

3. Kleuren voor volwassenen

Een mooie tekening (in)kleuren alleen voor kinderen? Welnee! Met de kleurboeken voor volwassenen kun je je focussen op het creatieve proces en even al het andere vergeten. Ook leuk: diamond painting. Een soort ’schilderen op nummer’, alleen gebruik je diamantjes in plaats van verf.

4. Videobel je vriendinnen

Wat is de beste manier om stoom af te blazen? Juist, je beste vriendin opbellen en ratelen maar. Nog gezelliger is het om een groepsgesprek aan te maken met meerdere vriendinnen of een online spelletje te spelen. Rummikub of scrabble doen het altijd goed.

5. Maak een visionboard

Twee vliegen in één klap: uit je creativiteit en werk tegelijkertijd aan je doelen. Blader door oude magazines en ga op zoek naar wooninspiratie, inspirerende quotes, reisfoto’s, mooie make-up looks en gave haarstijlen. Alles wat je aanspreekt knip je uit en gebruik je om een collage te maken met al jouw doelen. Niet zo van het knippen en plakken van papier? Doe het online!

6. Ga niet doelloos scrollen

Als je de kans ziet een aantal minuten even op adem te komen, open dan niet meteen je favoriete social media app. Voor je het weet verdwaal je in alle perfecte Instagram-posts en roept je kind alweer dat hij zich verveelt. Nu zijn je kostbare minuten verspeeld en moet je weer op zoek naar een nieuwe bezigheid die tien minuten leuk blijft.

7. Maak een fotoboek

We zijn natuurlijk net begonnen aan een nieuw jaar en hoe leuk is het om het afgelopen jaar vast te leggen in een fotoboek? Is er nou niet zoveel spannends gebeurd in jouw 2020? Je kunt natuurlijk ook altijd een fotoboek maken van je mooiste reis, een onvergetelijk feest of van de kinderjaren van je kroost.

8. Work-out in je pauze

Bewegen is de ultieme manier om je gedachten te verzetten. Wandelen is helemaal in tijdens de lockdown, maar je kunt het ook over een andere boeg gooien. Niet alleen sportscholen plaatsen hun work-outs online, ook een aantal Youtubers laten gratis zien hoe zij in vorm blijven. Billen, benen, buikspieren of alles tegelijk, voor ieder wat wils.

9. Maak een bucketlist

We kijken allemaal reikhalzend uit naar het moment dat we weer kunnen reizen, borrelen en feesten. Hoewel dat op dit moment nog niet mogelijk is, kan dromen altijd! Welke bestemming zoek jij als eerst op en welk festival wil je niet missen? Maak een bucketlist en waan je alvast op een tropisch eiland.

10. Maak samen afspraken

Last but not least, spreek met je partner af wanneer het even tijd is voor me-time. Zo kunnen jullie elkaar misschien afwisselen met de kinderen en allebei opladen - en dat doet wonderen voor de sfeer. Win-win!