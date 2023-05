’Hij vindt dat ik dáár stink, en hij heeft gelijk’

De Vraag

Lieve Miriam,

Mijn man en ik (49 en 43) hebben altijd een onwijs fijn seksleven gehad. Niets was ons te gek. We deden het overal en waar we maar konden. Zelfs nu met drie pubers in huis kunnen we elkaar helemaal gek maken van verlangen. Best bijzonder vind je niet? We doen er ook echt alles aan om elkaar aantrekkelijk te blijven vinden. Oh wat erg. Terwijl ik je dit mail moet ik huilen. Ik praat in de tegenwoordige tijd…

Sinds een paar maanden wijst mijn man mij af. In het begin had ik niks door. Het hoeft niet alle dagen feest te zijn toch? Met afwijzen bedoel ik niet dat we niet penetreren, dat doen we nog steeds, maar hij weet dat ik alleen maar kan klaarkomen als hij mij oraal bevredigt en dat doet hij niet meer. Ik heb hem gevraagd, op een gegeven moment, waarom hij nooit meer zorgt voor mijn orgasme en na heel veel aandringen zei hij: Sorry schatje maar je ruikt niet meer lekker. Blijkbaar vindt hij dat ik dáár stink. En hij heeft gelijk. Zelfs ik ruik het.

Mijn afscheiding dat altijd reukloos was heeft nu een penetrante geur. Hoe ik mezelf ook verzorg en was? Die nare vissige lucht blijft. Ik heb echt geen idee waar dat vandaan komt. Het lijkt wel of ik een geslachtsziekte heb. Ben echt de wanhoop nabij. Ik ben naar de huisarts geweest om te checken of ik soms iets onder de leden had maar dat was gelukkig niet zo. Kan het zijn dat je, als je wat ouder bent, gaat stinken daaronder? Afzender Anoniempje.

Het antwoord

Lief Anoniempje. Wat heel veel vrouwen niet weten is dat dat hele overgang gedoe al begint voordat je in de overgang raakt. Een van de eerste dingen die je dan gaat merken is dat je zuurtegraad van je vagina anders is dan voorheen. Net als in je puberteit merk je ineens een verandering in je afscheiding in je onderbroekje en soms gaat dat gepaard met dat kenmerkende geurtje net voor of na je menstruatie dat elke vrouw heeft. Dat wil nog niet zeggen dat je al in de overgang bent, maar wel dat het beginnetje zich aanduidt.

Je vagina wassen, spoelen met water, geen zeep, ik herhaal geen zeep, voor je gaat seksen is een oplossing maar haalt wel een beetje de ‘geilheid’ weg. Het is zo jammer dat wij vrouwen van deze periode in ons leven zo weinig afweten. Gelukkig wordt er steeds meer aandacht aan gegeven. De meerderheid van de vrouwen in Nederland is boven de vijftig dus is dat ergens ook wel logisch dat er nu meer over gesproken wordt in de media. Het zou alleen zo fijn zijn als niet alleen vrouwen maar ook mannen meer zouden weten van deze verandering in ons lichaam. Onder andere waar jij nu mee te kampen hebt.

Spreek met je man af dat jullie dat niet meer ‘stinken’ noemen maar verzin een ander zachter liefdevoller woord. Dan maakt het wat luchtiger als jullie intiem zijn. Een dagboekje bijhouden gedurende je cyclus zal je ook wat duidelijkheid verschaffen. Zo ontdek je welke dagen je wat meer geurt dan andere dagen. Zelf raakte ik, achteraf gezien, ook zo rond mijn drieënveertigste in de voorloper van de overgang. Dat is inmiddels twaalf jaar geleden en in mijn tijd vond de huisarts dat ik, zolang ik menstrueerde, niet in de overgang aan het komen was. Gelukkig is er inmiddels veel meer kennis op dat gebied. Maak een afspraak bij je huisarts en vraag hem je door te laten wijzen naar een specialist op dit gebied. Ik acht de kans vrij groot dat er inmiddels wel wat ‘aan te doen’ is. En lief Anoniempje... misschien wordt het ook tijd om voor jezelf eens uit te vogelen of er ook andere manieren zijn waardoor jij klaar kunt komen. In deze periode van jullie leven lijkt mij dat voor jullie beiden een gezellige uitdaging.

Liefs, Miriam.

