’Mijn vader verklaarde me voor gek dat ik koos voor een vaccin’

„Mijn ouders hadden niet veel van zich laten horen in het voorjaar dat corona begon. Dat vond ik apart. Toen ik na de zomer bij ze langsging, bleek er wel het een en ander aan de hand te zijn. Mijn moeder zette namelijk vraagtekens bij alles wat met corona te maken had.

’Zaten er geen virusdeeltjes in de zeep en werd daardoor iedereen besmet?’ Volgens haar zou de overheid óf alle wetenschappers óf de media beïnvloeden. Mijn vader werd in haar ideologie meegetrokken en ik zag hem steeds verder wegglijden.

Ik was met stomheid geslagen en sprak er met mijn vriendin over. Toen we die avond samen naar mijn ouders gingen, was mijn vriendin vooral benieuwd hoe mijn ouders op deze ideeën kwamen. Ze stelde allerlei vragen. Uiteindelijk kwam het wantrouwen naar de overheid als voornaamste reden naar boven. Tijdens de volgende familiebezoeken zijn we maar niet meer in discussie gegaan over corona. Er werd niets mee bereikt en ik had geen zin in ruzie.

Vaccinatie

Deze zomer liep het toch uit de hand. Ik had mijn vaccinatieoproep gekregen en werd gebeld door mijn vader. Of ik me ging laten prikken, was de vraag. Dat was ik zeker van plan. Mijn vader begreep mijn keuze niet. Hij waarschuwde me voor de bijwerkingen op lange termijn. Hij was er heilig van overtuigd dat er te weinig onderzoek naar was gedaan en verklaarde me voor gek dat ik toch koos voor een vaccin.

Later die dag appte hij me en voegde er nog aan toe dat jongeren massaal sterven door het vaccin. Zijn punt zette hij kracht bij met een filmpje op Twitter waarin een huisarts zei dat we jonge kinderen niet moet vaccineren tegen hun wil in. Wat een onzin. Moet ik mijn ouders gaan opvoeden in plaats van zij mij?

Boze broer

Ondertussen had mijn vader ook mijn broer bestookt met zijn ideeën over het vaccin. En waar ik mijn vader nog een soort van begrijp - hij is gewoon bezorgd en bang - doet mijn broer dat niet. Hij heeft hem streng toegesproken dat hij ’met deze gedachtegang juist mensen vermoordt.’

Dit leidde tot een enorme rel waarin mijn vader hem huilend en schreeuwend probeerde te overtuigen van het gevaar. Mijn broer heeft hem weggedrukt. Toen mijn vader bij mij verhaal wilde halen, heb ik hem genegeerd. Ik wil dit gewoon niet met hem bespreken. Op dit moment hebben mijn broer en vader geen contact meer.

Kerst

Nu zijn mijn vriendin en ik uitgenodigd voor kerst bij mijn ouders. Mijn broer komt helaas niet. Hij is helemaal klaar met manier waarop onze ouders omgaan met corona. Over coronaregels maken mijn ouders zich geen zorgen, het bestaat volgens hen immers niet. En begrijp me niet verkeerd hoor; mijn ouders zijn schatten. Maar als het over corona gaat, loop ik elke keer door een mijnenveld. Zij proberen mij voortdurend te overtuigen van hun gelijk. En ik ben het er niet mee eens. Ze doen alsof hun overtuiging de enige juiste is en wij ons daarbij moeten aansluiten. En zo werkt het natuurlijk niet.

Ik heb al tegen mijn vriendin gezegd dat we niet over het virus of de maatregelen moeten beginnen. Als de anderen het onderwerp aansnijden, gaan we het afkappen of veranderen. Kerst is normaal gesproken bedoeld voor vrede en warmte, maar ik zie het met buikpijn tegemoet. Oh, was corona toch maar voorbij!”