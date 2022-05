Premium Het beste van De Telegraaf

Verhalen achter het nieuws Christel (40) kreeg de diagnose eierstokkanker: ’Ik was veel te jong om te sterven’

Door Anouk de Groot Kopieer naar clipboard

„Er is een grote kans dat mijn kanker terugkeert, maar ik focus mij daar niet op. Nee, ik leef nu echt in het moment.” Ⓒ Eigen beeld

Eierstokkanker staat ook wel bekend als de silent killer. De ziekte wordt vaak pas ontdekt als het te laat is, waardoor er vijf jaar na de diagnose nog maar 38 procent van de patiënten in leven is. Christel Kuiper-Jansen (40) werd in 2018 gediagnosticeerd met eierstokkanker. Ze is inmiddels voor de tweede keer schoon verklaard, maar er is een grote kans dat de kanker weer terugkeert. Zondag is het Wereld Eierstokkanker Dag, daarom vraagt ze meer aandacht voor dit onderwerp.