Kijken in mei: de beste films, series en docu’s voor thuis op de bank

Netflix

Love Birds (vanaf 22 mei)

Neem het superverliefde stel Leilani en haar vriend Jibran. Ze worden onbedoeld onderdeel van een brute moord en worden daarvoor gezocht. De politie weet hun voornamen, meer niet. Jibran en Leilani moeten elke dag zorgen dat ze niet gepakt worden en dit brengt hen in de meest rare, gênante en soms een tikkie gevaarlijke situaties. Een heerlijke film waar je keihard om moet lachen. Gegarandeerd.

Bad Teacher (vanaf 1 mei)

Justin Timberlake en Cameron Diaz in één film zegt natuurlijk al genoeg. Deze soort van klassieker over de luie golddigger Elizabeth, die weinig bakt van haar baan als docente op een middelbare school, is een fijne wegkijker waar je niet te veel bij hoeft na te denken. Elizabeth is tot over haar oren op Scott (Justin Timberlake) en wil zelfs haar borsten voor hem laten vergroten. Om het geld voor deze operatie bij elkaar te krijgen, komt ze flink in de problemen.

Unorthodox, serie (vanaf nu te zien)

Niet heel nieuw, wel het kijken waard. Esther Shapiro wordt opgevoed in een strenge gemeenschap van orthodoxe joden en wordt uitgehuwelijkt Yanky. Esther voelt zich een vreemde eend in de bijt binnen haar familie en heeft grote dromen die ze wil najagen; studeren aan het conservatorium is er daar één van. Ze trekt de stoute schoenen aan en ontsnapt uit de gemeenschap, met Berlijn als eindbestemming. Daar ontdekt ze kanten van zichzelf die ze eerder nooit gezien had.

Videoland

F*ck De Liefde (4 mei)

De romcom waarin drie fijne liefdesverhalen samenkomen. Lisa (Bo Maerten) is aan het scheiden van Jack en zit er even helemaal doorheen. Na een aantal pogingen van Jack om haar terug te krijgen, besluiten Lisa’s vriendinnen om haar mee op sleeptouw te nemen naar Curaçao. De wispelturige Jack duikt op zijn beurt vol in het vrijgezellenleven en belandt zo in bed met de verleidelijke Cindy (Victoria Koblenko). Als dat maar goed komt…

De Bachelorette, serie (20 mei)

Niemand minder dan Gaby Blaaser gaat als allereerste Nederlandse Bachelorette op zoek naar de ware liefde. Afgereisd naar Zuid-Afrika gaat de actrice en influencer daten met verschillende mannen. Uiteindelijk zal er één overblijven die Gaby’s hart verovert. Hopen we voor haar.

HBO

I Know This Much Is True (1 mei)

Dit zou wel eens een van de beste series van dit jaar kunnen worden. Mark Ruffalo speelt een dubbelrol in de serie, namelijk die van tweelingbroers Dominick en Thomas Birdsey, die ondanks hun identieke uiterlijk veel van elkaar verschillen. Dominick probeert voor zijn broer te zorgen, maar ontdekt ondertussen van alles over zijn eigen familie. De serie is gebaseerd op het gelijknamige boek van Wally Lamb.

Love Life (HBO Max)

Als je zin hebt in een flinke portie liefde, dan is dit jouw serie. Verschillende stellen worden gevolgd; van hun eerste liefde, tot aan hun laatste liefde. Waarom kiezen ze elkaar? Waarom gaan ze uit elkaar en wat maakt hun liefde zo sterk? Anna Kendrick in de hoofdrol maakt het af.

Dplay

Little Big Cat seizoen 1

Als je even helemaal geen zin hebt in liefdesverhalen maar wel van dieren houdt, is dit jouw serie. In Little Big Cat worden verschillende katachtigen gevolgd van hun geboorte tot ze ouder zijn. Cuteness overload!

Nederland strijdt tegen corona Seizoen 1

Een superinteressant kijkje achter de schermen bij Defensie. In deze mini-serie krijg je een duidelijk beeld van hoe de verschillende onderdelen van Defensie worden ingezet om het coronavirus de baas te worden. Aflevering 1 staat al online, de rest wordt in mei gepubliceerd.