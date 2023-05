’Mijn zoon (25) woont op zichzelf maar gebruikt mij als huishoudster’

„Mijn zoon is 25 en woont al een jaartje op zichzelf”, schrijft Nienke. „Er is alleen nog geen moment geweest dat hij zelf de verantwoordelijkheid van het huishouden op zich heeft genomen. Hij is een enorme viespeuk en nog lui ook. Als hij mensen over de vloer krijgt, of zelf niet meer over de vaat heen kan kijken, vraagt hij mij of ik hem kan komen ’helpen’. Het komt er dan op neer dat ik kom opdraven en zijn hele huis voor hem schoonmaak terwijl hij toekijkt en zogenaamd ’leert van wat ik doe’. Het stomme is: ik blijf het doen. Ik wil niet dat hij een slechte reputatie krijgt bij mensen die hij op bezoek krijgt en voel me verantwoordelijk. Ik weet dat hij het zo echt nooit gaat leren, maar hoe houd ik mezelf tegen?”

„Laat ik beginnen te zeggen dat het prachtig is dat deze jongen op zichzelf woont”, zegt Marga Akkerman. Daar gaat in elk geval een zekere mate van zelfstandigheid van uit, vindt de ontwikkelingspsycholoog. „En het leren omgaan met die zelfstandigheid, dat gaat vaak niet in één keer goed. Dat deze jongen nog steeds niet weet hoe hij zijn huis moet schoonhouden, wijst echter niet eens op een leerproces, maar op de instandhouding van een al jarenlang bestaande methode. Hij is het gewend dat hij zijn moeder kan bellen als het hem te veel wordt, en zij houdt dat in stand door ook daadwerkelijk iedere keer te komen opdraven.”

Reputatieschade

Het is aan Nienke zelf om te bepalen of ze hiermee wil doorgaan. „Het klinkt alsof deze moeder zichzelf jarenlang in dienst heeft gesteld van haar zoon en hier nu moeilijk mee kan ophouden. Het is dan ook háár perceptie van een schoon en verantwoordelijk huishouden dat ze haar zoon hiermee voorspiegelt, en haar perceptie van zelfstandigheid. Dat het haar zoon reputatieschade zou opleveren als ze zijn huis niet zou schoonhouden, is flauwekul. Haar standaarden zijn niet die van hem en zijn vrienden. De meeste studenten kan het geen bal schelen hoe groot de puinhoop in hun huis is.”

Het is dus aan Nienke, vindt Akkerman. „Als zij het zelf niet kan aanzien, kan ze ermee doorgaan, maar ik zou wel de frequentie omlaag brengen en meer structuur aanbrengen. Ik zou aanraden om op haar eigen momenten langs te gaan. Zelf beslissen, en niet zitten wachten totdat haar zoon haar weer belt. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om nog maar eens per kwartaal te gaan en de rest aan hem over te laten. Het is in elk geval inderdaad een illusie te denken dat ze haar zoon hiermee op weg helpt naar totale zelfstandigheid; de kans is groot dat hij nooit uit zichzelf gaat schoonmaken. Totdat hij een vrouw tegen het lijf loopt.”

Rigoureus

Als Nienke ermee wil stoppen, moet ze daarin rigoureus zijn, vervolgt Akkerman. „Dan moet ze hem duidelijk mededelen: ik doe het niet meer, het is jouw troep. Deze routine waarin moeder en zoon zich bevinden, is net als een verslaving. Ze kunnen er beiden maar moeilijk mee ophouden. Het is ook weer niet zo dat deze moeder in de trucjes van haar zoon tuint, want ze is zich heel goed bewust van wat ze doet. Loslaten is mogelijk, maar zal moeite kosten. Dat moet moeder dus wel echt willen.”

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.