Week drie alweer, het gaat best snel, hè? Hoe ga jij? Nog steeds vol goede moed en lekker bezig? Ik ga eh... tja, hoe zal ik het zeggen. O lieve Medina, help me, ik heb het zwaar! Waar ik vorige week nog dacht dat het me goed afging, voel ik nu eigenlijk het tegenovergestelde. En ik baal ervan om het te zeggen, maar ik weet even niet hoe nu verder. Gisteren werd ik wakker en voelde ik me zó slecht; ik had me die nacht laten gaan, niet normaal. Het begon met iets kleins, een nootje of zo, maar toen ik nog even in mijn kast keek, zag ik een zakje chips en voordat ik het wist had ik die al opengemaakt en in no time was het ook op.

Het was bijna onwerkelijk. Ik voelde me daar zo slecht over en tegelijkertijd dacht ik: ‘Nu is het toch al verpest’ en zat ik met mijn lepel in een bak ijs. ‘Wat gebeurt hier?’ dacht ik nog. Bleek het een nachtmerrie te zijn! Je lacht, ik weet het zeker, maar ik vind het een teken. Ik ben de controle aan het verliezen en dat wil ik niet. Mijn gedachtes gaan wel vaker naar de dingen die ik ‘niet mag’ en dan ben ik daar weer boos over. Boos op mezelf, omdat ik bang ben dat ik het (weer) niet kan. Zouden meer mensen dit hebben? Jij? En wat te doen?!

Kuss, Isa

Aaah Poppie,

Gelukkig dat het een droom was. Maar het is heel normaal dat je bij een nieuwe voedingsmethode van meer dan twee weken, na drie weken een dip in je motivatie krijgt. Ik heb dit vaker gedaan en in de derde week had ik het ook moeilijk. What to do? Even doorbijten, het einde is in zicht. Maar ook niet te streng zijn voor jezelf. Ben je echt even helemaal losgegaan met die chips en chocolade, denk dan niet: ‘O, nu is alles verpest!’ Nee hoor, zo snel gaat dat niet. Je bent juist heel goed bezig, al bijna drie weken. Deze dip hoort er gewoon bij.

Wel belangrijk is dat je nu niet opgeeft. Op een zachte manier doorzetten. Heb je ’s avonds te veel gesnoept, maak dan de volgende dag gewoon weer met goede moed een gezond ontbijt klaar. Je zult zien dat je het op deze manier wel gaat volhouden. En dan ineens zit je in de vierde week, en denk je: ‘O wat jammer, ik wil helemaal niet stoppen.’ In die week ga je je namelijk weer beter voelen en ook echt resultaat zien. Dus weet dat. Nu even doorzetten en na deze week wil je nooit meer stoppen. Dan merk je dat je echt een leefstijlverandering hebt ontwikkeld. Oké pop, love u, hang in there, doe ik ook!

XXX, Medina

PS: Wel goed dat je het schrijft, want hier hebben we allemaal iets aan!

