’De mannen die ik ken, zijn juist blij met huisarrest’

Premium Cultuur

Recensie ’Over vijf jaar’: Liefde heeft geen toekomst nodig

Het is de standaardvraag bij elke sollicitatie. ’Waar ziet u zichzelf over vijf jaar?’ De jonge advocate Dannie Kohan uit New York weet wel raad met zo’n vraag. Ze heeft haar toekomst al helemaal uitgestippeld. Ze weet precies waar ze dan woont, welke topbaan ze bekleedt en met wie ze getrouwd is. M...