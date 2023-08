‘Ons zoontje had haar nodig en zij was teut. Om elf uur ’s ochtends’

Ik dacht dat wij happy waren. Dat we de rollen goed hadden verdeeld. Maar eenmaal per jaar had ik mijn vrouw Tessa het liefst gewurgd. Bij wijze van spreken dan. Want tijdens de vakantie was zij onuitstaanbaar.

Toen we nog met z’n tweeën waren, gingen wij avontuurlijk op reis. Lange hikes in de bergen, bijvoorbeeld. Tessa was onvermoeibaar. Ze nam het heft in handen, stippelde onze routes uit, bekeek van tevoren waar we ’s avonds lekker konden eten.

Veilige plek

Nadat de kinderen kwamen, kozen we uiteraard voor gemak. Een zonnige bestemming, zwembad of zee in de buurt, eventueel animatie, een veilige plek waar ze vriendjes konden maken.

Een paar weken voordat het zover was, begon Tessa al te zuchten. Ze maakte lijstjes, bekeek welke spullen er allemaal mee moesten, wat er nog ontbrak, enzovoorts. De wasmachine maakte overuren.

Gingen we kamperen, dan konden we van alles en nog wat in de kofferbak stouwen. Veel vaker vlogen we naar Zuid-Europa. Tessa pakte de koffers dan zodanig in dat als er eentje niet zou aankomen, er nog genoeg spullen in de andere koffers zaten, zodat niemand onthand was. Dat vond ik knap; ik deed het haar niet na.

Ruzie

Daarna vond zij blijkbaar dat haar werk was gedaan. De rest liet ze aan mij over. De héle rest. In de auto bemoeide ze zich nooit met de route: ‘Je hebt toch navigatie?’ Op de camping hielp ze niet mee om de tent op te zetten: ‘Mannenwerk.’ Vlogen we, dan gaf ze mij de paspoorten en de boardingpassen.

Bij aankomst plofte Tessa ergens neer. In de voortent, op een hotelbed, bij het zwembad. Ze stak geen poot meer uit. Ik wilde geen ruzie, dus ik gaf hints dat ik steun van haar verwachtte, net als tijdens de rest van het jaar. Die hints kwamen niet aan.

‘Ik redder het hele jaar al’, zei ze eens aan het Gardameer. Ik moet haar stomverbaasd hebben aangekeken. Ze voegde eraan toe: ‘Nu ben jij aan de beurt. Ik heb vakantie’.

Ziekenhuis

Eh, en ik niet?! Voor het gemak vergat ze dat ik thuis ook veel bijdroeg. Ik stofzuigde, hielp mee met de afwas, zette de biobak aan de weg en kookte af en toe. Ondanks dat ik een drukke baan heb, probeerde ik altijd rond etenstijd thuis te zijn. Ook Tessa werkte en terwijl zij kookte, hield ik me met de kinderen bezig. Ook in het weekeinde, wanneer we er vaak met z’n allen op uit gingen. Maar op vakantie deed Tessa net alsof alles altijd op háár neerkwam.

Tijdens die vakantie aan een Spaanse costa bezeerde onze zoon zich lelijk aan de glijbaan in de speeltuin. Hij bloedde en het zag er akelig uit. Ik racete met hem naar het ziekenhuis, waar de wond gelukkig erg mee bleek te vallen.

Maar onze zoon was van streek en had ook zijn moeder nodig om hem te troosten. Ik belde Tessa, maar zij was onbereikbaar. Terug in het hotel vond ik haar met wat vakantievriendinnen aan de rosé. Teut. Om elf uur ’s ochtends. Ze schrok niet eens van mijn nieuws. Ik was woedend en jaren van frustratie kwamen uit mijn mond rollen.

Tessa bleef maar lacherig doen, maar voor mij was de maat vol. Na de vakantie heb ik de scheiding aangevraagd.

Wil jij ook (anoniem) iets opbiechten? Klik dan hier.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.