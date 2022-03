Niet van deze tijd

„Praten over menstruatie is een groot taboe. Ik weiger daaraan mee te doen. Ik was al een tijdje ontevreden over de menstruatieproducten die ik gebruikte. Maandverband vind ik niet meer van deze tijd. Ik vind het oncomfortabel zitten, zo’n plakkerig ding in je broek en het is slecht voor het milieu.

Menstruatie-slip

Dat laatste geldt ook voor tampons. Een echt goed alternatief was er niet, dacht ik, totdat ik hoorde over menstruatie-ondergoed uit Amerika. Zo’n menstruatie-slip ziet eruit als een gewone onderbroek – je hebt ’m ook in kant of als string – maar bestaat uit vier verschillende lagen. Een antibacteriële laag tegen luchtjes, een superabsorberende om het bloed op te vangen, een waterafstotende tegen doorlekken en een ademende zodat-ie toch lekker zit.

Hygiënisch

Je kunt hem de hele dag hygiënisch en zonder doorlekken dragen, voor het slapengaan wissel je. Je kunt er dus jaren mee doen. Ter vergelijking: in ons leven gooien we gemiddeld 10.000 menstruatie-artikelen weg… Dat kan toch niet?

In Nederland

Inmiddels heb ik de menstruatie-onderbroek op de Nederlandse markt gebracht. De reacties waren vooraf wisselend. Vrouwen die maandverband gebruiken zijn vaak enthousiast, tampongebruikers hebben er meer moeite mee. Het idee dat je het bloed dan ’gewoon’ laat lopen, vinden zij vaak niet prettig of zelfs onfris. Sommigen denken dat de onderbroek opzwelt als een soort luier. Onzin!

Helpen

De meeste mensen zijn enthousiast. De onderbroek valt niet op en neemt daardoor soms een gevoel van schaamte weg. Ik krijg er veel mooie reacties op. Van een meisje dat voor het eerst ongesteld werd tijdens een kamp tot een vrouw die een miskraam kreeg. Ze schreef dat het minder confronterend voelde, die zwarte slip in plaats van een spierwit maandverband. Ik vind het heel bijzonder dat ik zoveel verschillende mensen met dit ondergoed kan helpen.”