Nicole (37) heeft twee bedrijven en vier kinderen: ’Soms is het chaotisch!’

Vorig weekend stond Nicole samen met haar zus Kim Kötter in VROUW magazine. „Ik ben echt een ander type dan Kim. Ik vond het heel spannend om de fotoshoot te doen! Gelukkig was de shoot met alle zussen. Dat is vertrouwd, waardoor de spanning al snel wegging. Het was heel bijzonder om opgemaakt te worden en mooie kleren aan te krijgen. Dit is normaal niet echt mijn ding, maar uiteindelijk was het erg gezellig en leuk!”

Eigen bedrijven

„Wouter en ik zijn al meer dan vijftien jaar samen. Ik moet nog steeds wennen aan zijn achternaam, terwijl we al dertien jaar getrouwd zijn! Wij hebben een visspeciaalzaak in Oldenzaal: Kötter Seafood. Onze zaak heeft een eetgedeelte, maar je kunt ook vanalles afhalen. Mijn man heeft daarnaast ook een uitzendbureau voor schilders. Samen hebben we vier kinderen, dus we zijn vaak druk!”

Viszaak

„Voorheen werkte ik in de zorg op de afdeling neurologie. Wouter was in die periode tennisleraar. Mijn man wilde al een lange tijd iets voor zichzelf, een ondernemer zijn. Ik kom ook uit een ondernemersgezin; mijn vader heeft altijd een eigen zaak gehad. Hij zei: ’Weet je wat een gat in de markt is? Een viszaak in Oldenzaal.’

We dachten eerst: wat moeten we met een viszaak? Maar toen we ons erin hadden verdiept, bleken we het heel leuk te vinden. Nadat we bij collega-bedrijven stage hebben gelopen en vakbekwaam personeel hebben aangenomen, zijn we met volle overtuiging deze zaak gestart. We hebben al veertien jaar een zeer succesvolle specialiteitenzaak met vijftien man personeel.

Ik ben in eerste instantie niet uit de zorg weggegaan. Ik probeerde het werk te combineren met de viszaak, maar het werd zo druk dat ik uiteindelijk koos voor de winkel. Af en toe mis ik de zorg wel, want het zit echt in me.”

Samen werken

„In het begin werkten Wouter en ik de hele dag samen, dat is nu minder. We zijn nog erg goed op elkaar ingespeeld. Ik doe veel met de boekhouding en ik bedenk visgerechten en de versiering in de winkel. Wouter gaat langs alle klussen voor het schildersbedrijf en koppelt schilders aan die klussen, daarna plan ik alles in. We staan omstebeurt in de viswinkel, waar Wouter het liefst vis fileert en personeel inplant. Mij maakt het eigenlijk niets uit waar ik sta of wat ik doe, als ik maar gezellige mensen om me heen heb!

We lopen elkaar eigenlijk totaal niet in de weg. We zijn best rustig en we accepteren veel van elkaar. Het gevaar is dat je het thuis ook snel over werk hebt. Daardoor zijn we eigenlijk nooit écht vrij. Als er nog snel iets geregeld moet worden voor onze zaak, doen wij dat altijd samen.

Er komt nu een drukke periode aan. Tijdens de feestdagen werken we zo ongeveer dag en nacht. Vooral kerst is druk. Mijn ouders wonen naast mij, daar hebben we veel geluk mee. Als er een keer bijgesprongen moet worden, doen mijn ouders of Wouters ouders dat. We worden goed bijgestaan.”

Verdeling

„We hebben een gezamenlijke rekening. Daar doen we alles van. De zaak is ook echt van ons samen. Ik hoor soms van partners dat ze alle kostenposten in detail verdeeld hebben onder elkaar. Zo doen wij het helemaal niet: we werken met z’n tweeën voor wat we binnenkrijgen en geven het ook samen uit.

We hebben geen vaste taakverdeling. Als we elkaar moeten aanvullen, doen we dat. Ik werk meestal door tot twee uur ’s middags, terwijl Wouter de hele dag op pad is. Ik heb dus tijd om dingen in het huishouden te doen. Ik was bijvoorbeeld veel: al onze kinderen sporten, dus dat komt neer op vier of vijf wassen per dag. Ik kook ook meestal, maar als ik Wouter om hulp vraag, helpt hij me altijd.

Af en toe is het best chaotisch met vier kinderen thuis. Dat komt niet eens door de kinderen zelf, maar door ons onregelmatige werk. We moeten veel schakelen als er opeens iets nodig is van ons. Onze oudste redt zichzelf wel, maar de rest breng ik naar school, haal ik op en breng ik naar hun sport. We zijn ook bij hun wedstrijden. Soms is het een chaotisch leven!”

Corona

„Voor de coronacrisis stonden Wouter en ik veel samen in de winkel. Nu is dat anders: het restaurant moest dicht, waardoor we al ons personeel bij de afhaal konden inzetten. Opeens moesten er vier kinderen opgevangen worden, dus werd de taakverdeling anders.

Ik heb thuisonderwijs gegeven. Ik vond het ergens heel gezellig dat ze er de hele dag waren, maar het gaf rust toen ze weer naar school gingen. De combinatie van dingen regelen voor de winkel en de hele dag met de kinderen zitten, was best heftig.

Ik werkte een tijdje geleden veel te hard. Daar heb ik van geleerd. Werk is belangrijk, maar niet het belangrijkste. Je moet gelukkig zijn samen met je familie. Vind je rust bij elkaar en maak tijd vrij om er voor je gezin te zijn. Je moet nu genieten van het leven, zodat je later geen spijt krijgt.”

