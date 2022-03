’Is vers fruit of geitenkaas op je gezicht nou wel zo slim?’

Fruit op de huid?

„Ik ben hier niet zo fan van. Uiteraard kun je ervan uitgaan dat wat je kunt eten ook goed voor je huid zal zijn. En dat is ook vaak wel het geval. Maar het probleem is wel dat het een beetje op de huid blijft liggen en niet echt doordringt naar plekken waar het iets zou moeten doen. De tip is dus om dit soort ‘eetbare boosters’ vooral in te nemen en niet op de huid te leggen.

Van binnenuit het lichaam kunnen de producten toch het meeste bereiken. Het werkt meestal ook pas goed als de eetbare producten zijn verwerkt in een beautyproduct, waardoor het ook echt zijn werk kan doen. Ik zeg altijd maar: dit soort trucs hebben vaak een hoog ‘don’t try this at home’-gehalte en het geeft daarnaast ook een hoop rommel.

In het geval van ananas kan het zelfs een rode, geïrriteerde huid tot gevolg hebben vanwege het zuur dat op de huid achterblijft – en dan ben je pas echt zuur... Het is bijvoorbeeld een stuk minder riskant om met groene thee-zakjes of plakjes komkommer rondom de ogen eventueel vocht en zwellingen te laten slinken.”

Prikkelend

Schoonheidsspecialiste Debby Nooier van beautysalon MJ Amsterdam weet altijd raad in dit soort gevallen en vult desgevraagd aan: ’Ananas bevat verschillende stoffen, waaronder de antioxidant Bromelaïne, wat een alfahydroxyzuur is. Dat is een enzym dat exfoliërend werkt: het verwijdert dode huidcellen op een scrubbende manier. Dit enzym zit veelal verwerkt in huidverzorgingsproducten en helpt tegen acné, huidirritatie, zonnevlekken en het vermindert de talgproductie. Logisch dus dat een consument denkt dat het een goedkope manier is om met een ananas direct over de huid te wrijven.

Maar let op! Deze stof in de ananas kan juist heel agressief zijn op de huid, dat merk je ook vaak als je ananas eet en er een beetje sap op je lippen komt en dit wat prikkelend aanvoelt en zelfs schraal en irriterend kan worden. De bromelaïne in huidverzorgingsproducten is afgepast en wordt gefabriceerd om op de huid aan te brengen. Je kunt dus beter kiezen voor milde crèmes die ananasextracten of bromelaïne bevatten.

Ook wordt een verse ananas (of het sap daarvan) niet door de huid opgenomen. Doe-het-zelven op deze manier is dus geen goed idee. Wil je desondanks toch hiermee experimenteren en het resultaat aan den lijve ondervinden? Dan is het goed om te weten dat wanneer de huid erg begint te prikkelen, je snel het sap moet afnemen met koud, stromend water en een washandje.’

Koelkast

„Een ananas schillen en dan op de huid smeren is dus niet echt een goed idee en werkt ook niet goed, hoe leuk ook bedacht en hoe aantrekkelijk het ook in een filmpje oogt. Voor de meeste mensen heeft het in dit geval ook nog eens een averechts effect, want het zuur van deze fruitsoort kan juist rode plekken en uitslag veroorzaken en dat wil je in geen geval. Ook hier geldt dus: eet die ananas gewoon! Want het werkt ontstekingsremmend en bevat veel vitamine C. Of eet gedroogde ananas, ook erg lekker als ‘snoepje’ tussendoor, weet ik uit eigen ervaring.

Wat verder ook werkt en de huid niet irriteert? Er zijn schoonheidsspecialisten die met geitenkaas werken, of kwark, en dit samen met helende kruiden als een papje op het gezicht smeren. Lekker koel als het direct uit de koelkast komt en de kruiden zijn op deze manier goed gebonden en kunnen vervolgens in een paar minuten tijd hun werk doen.

Olijfolie

Gelukkig zijn er nog wat meer eetbare ingrediënten die geen kwaad kunnen op de huid. Een masker van fijngeprakte avocado is goed voor een droge huid en kan vanwege het milde karakter geen schade aan de huid aanbrengen. Nog een tip? Sproeten en ouderdomsvlekjes worden lichter als je ze kort met wat sap van een verse citroen aanstipt. Maar check ook hier eerst even op de arm of je huid dit kan verdragen.

Met de juiste tuinkruiden kun je een anti-bacterieel papje maken voor op de huid, eventueel met wat toevoeging van (eetbare) olijfolie. Deze olie is overigens ook een milde methode om de huid mee schoon te maken, om met een paar druppels de huid te voeden of om als masker voor het haar te gebruiken.

Honing (bij voorkeur de kostbare Manuka-variant uit Nieuw-Zeeland) op de huid is een prima manier om acné te lijf te gaan, vanwege de antibacteriële werking. Tien minuten in laten trekken en dan verwijderen met warm water. Jojobaolie werkt ook goed, net als kokosolie om huid en haar in conditie te houden, want deze olie werkt hydraterend. Laat gerust een uur intrekken in het haar en was je lokken daarna op de normale manier met shampoo.

Wittere tanden

Eet je in de ochtend graag havermoutpap als ontbijt? Dan kun je een deel daarvan laten afkoelen (eventueel in de koelkast zetten de avond ervoor) en als masker op de huid gebruiken, want dit ingrediënt heeft een verzachtende en reinigende werking op de huid en verwijdert ook de dode huidcellen. Een masker maak je van een eetlepel havermout, een theelepel honing en twee theelepels yoghurt. Ook een fijne oppepper als je iets te lang in de zon hebt gelegen en een tikkeltje verbrand bent.

En tot slot nog een fijne fruittip: rokers- en koffie-aanslag en/of andere verkleuringen op de tanden verdwijnen langzaam maar zeker als je met een aardbei over de tanden wrijft. Het heeft een blekende werking, maar dan moet je dit wel bijna dagelijks doen!”

OPROEP!

Heb je ook een prangende modevraag waarop je dolgraag een antwoord zou willen weten? Bijvoorbeeld hoe je voor bepaalde kleuren kiest, waar je met maat 42 schoen als vrouw terecht kunt of welke materialen superstretch zijn… Stuur dan een mail naar k.querfurth@telegraaf.nl en wie weet komt jouw vraag aan bod in de volgende Kims Kwestie.