In de rubriek Tussen de lakens vertellen vrouwen over hun seksleven. De vriend van Linda (29) is net 60 geworden en over zijn leeftijd krijgt ze nogal eens vragen. „Mensen willen, heel brutaal, weten of ons seksleven goed is. Nou, daar kan ik helder over zijn: wij hebben het in bed prima voor elkaar.”