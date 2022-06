’Opa en oma vinden mijn broer liever, hè mama?’

„Als Pieter nou in de zomervakantie een paar daagjes bij ons komt, dan heb jij lekker je handen vrij voor Ruben.” Ze brengen het zo diplomatiek, maar ik prik er direct doorheen; mijn ouders hebben een overduidelijke voorkeur voor hun oudste kleinkind. Net zoals ze vroeger een duidelijke voorkeur hadden voor mij.

Uiterlijk vertoon

Terwijl ik het ’slimme, brave’ kind was – met goede cijfers op school, makkelijk in de omgang – was mijn zus meer een probleemkind. Altijd buikpijn zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak, blijven zitten en uiteindelijk naar het voortgezet speciaal onderwijs. Toen ze ook nog flink ging puberen en zich afzetten, was ze helemaal het zwarte schaap.

Mijn ouders negeerden haar óf zaten haar op de huid, meer smaken waren er niet. Ondertussen werd ik opgehemeld. Mijn ouders houden van perfectie. Mijn vader is altijd succesvol geweest in het bedrijfsleven. Wij groeiden op in een mooi huis.

Mijn moeder hecht aan uiterlijk vertoon: ze vindt het niet onbelangrijk dat haar auto mooier is dan die van de buurvrouw. Ze konden het dus moeilijk verkroppen dat mijn zus niet binnen hun succesverhaal paste. Want een dochter op het speciaal onderwijs, dat was iets om je voor te schamen.

Een vlekje

Bij mijn zoontjes van 6 en 4 speelt iets vergelijkbaars. Pieter is het zonnetje in huis, fietst overal vrolijk doorheen en is vreselijk schattig om te zien. Ruben is óók een enorme vrolijkerd en net zo schattig om te zien, maar hij heeft wel een ’vlekje’. Hij werd namelijk flink te vroeg geboren. Daar hield hij leer- en concentratieproblemen aan over. Hij loopt een beetje achter op zijn leeftijdsgenootjes en praat wat moeilijker.

Mijn ouders vinden het maar moeilijk daarmee om te gaan. Op de oudste reageren ze veel spontaner. Ze benadrukken hoe slim hij is, knuffelen hem, willen veel met hem ondernemen... Maar de jongste hebben ze er liever niet bij. Ze hebben daar allerlei smoesjes voor: hij is te druk, oma begrijpt niet zo goed wat hij bedoelt. ’Zo’n kind kan toch niet zonder zijn moeder’ zeggen ze vaak.

Woest

En dat leidt ertoe dat ze Pieter uitnodigen voor logeerpartijtjes en dagjes uit en Ruben niet. Maar ook dat de verjaardagscadeautjes van Pieter altijd net wat duurder en mooier zijn. De bedragen die hij op zijn bankrekening krijgt hoger. En dat ze hem bij familiebijeenkomsten volop aanhalen en knuffelen, terwijl Ruben nauwelijks aandacht krijgt.

„Opa vindt mijn broer liever, hé mama”, zei mijn jongste laatst. Ik heb er onhandig overheen gekletst. Gezegd dat wij hem vreselijk lief vinden en de juf ook en z’n vriendjes ook. Woest ben ik. Ik heb mijn ouders meerdere keren gewezen op hun gedrag. Eerst vriendelijk („Ruben zou het zo fijn vinden als jullie hem wat meer aandacht gaven”) en later kwaad („Je wilt alleen maar pronken met Pieter!”).

De laatste keer liep dat gesprek uit de hand: mijn moeder hing boos op. Op dat moment voelde ik dat ik mijn ouders kwijt zou raken als ik het op de spits zou drijven. De relatie tussen Pieter en zijn opa en oma wordt dan ook veel gecompliceerder. En ik gun hem zijn opa en oma, híj kan er niets aan doen.

Van hun voetstuk

Ondertussen maak ik het goed met mijn jongste: koop een extra cadeau voor zijn verjaardag, zorg dat hij flink verwend wordt bij opa van vaderskant en ga in de meivakantie met hem naar het strand of een pretpark. Ik ben er zeker van dat Pieter binnenkort zijn opa en oma doorziet.

Uit ervaring weet ik dat het als kind aanvankelijk fijn voelt het lievelingetje te zijn. Maar tegen de tijd dat ik in de puberteit raakte, vielen mijn ouders van hun voetstuk; ik vond het zielig voor mijn zus. Ik weet zeker dat mijn oudste zoon die les ook zal leren.

Hij is dol op zijn broertje. Cadeautjes en snoep deelt hij altijd eerlijk. Over een tijdje pikt hij het niet meer dat zijn broertje als ’minder’ wordt gezien, dat weet ik zeker. Het zal een pijnlijke les zijn – dat weet ik als geen ander.