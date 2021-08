Dolblije Dave en Jan Willem: ’Draagmoeder bood zich aan na ons verhaal op VROUW’

Jan Willem (links) en Dave (rechts) Ⓒ Eigen beeld

Onlangs spraken wij Dave Ruitenberg (44) en Jan Willem Vos (42) over hun grote kinderwens. De weg naar het vaderschap is voor hen als homokoppel vol obstakels, maar alles lijkt nu toch in een stroomversnelling te komen. Via hun artikel op VROUW hebben ze een lesbisch stel gevonden dat hen wil helpen bij hun kinderwens en ook Daves zus Inge (40) blijkt nog voldoende eicelblaasjes te hebben. Het is Pride Week en daarom geven we het stel een belletje.