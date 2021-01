Poetsen op 1 been en squattend naar de koelkast: Zó zorg je voor een vitale oude dag

Andrea doet al tien jaar onderzoek naar ons verouderingsproces. Ze vertelt dat de onderzoeksresultaten aantonen dat slechts voor 20 tot 25 procent van de mensen genetisch bepaald is hoe oud je zult worden. „Er is veel onderzoek naar gedaan en levensstijl speelt een grotere rol dan je denkt. Je hebt je levensduur voor een groot deel dus zelf in de hand.

Voedingsrestrictie

We weten uit dieronderzoek, maar zeker ook uit ervaring met zeer langlevende mensen, dat voedingsrestrictie helpt om gezond oud te worden. Minder zoet en vet, maar ook minder calorieën in totaal. Het is afhankelijk van hoe groot het lichaam is, hoeveel calorieën je per dag zou moeten eten. Maar we raden vaak aan om 80% te eten van wat je zou willen eten.

Als je weet wat je lichaam in ruststand nodig heeft en wat het nodig heeft om te kunnen bewegen, moet je van dat aantal calorieën wat afsnoepen. Dan maak je van je lichaam een zuinig lichaam. De theorie is dat als je iets minder eet, je de hormonen in je lichaam aanpast waardoor het zuiniger wordt in omgang met voeding.”

Dit moet wel lang volgehouden worden om resultaat te boeken: „Het is niet zo dat je het drie weken kunt doen, in de hoop ouder te worden. De experimenten met voedingsrestrictie zijn gedaan op hele lange periodes. Dus eigenlijk is het ’t beste om zo vroeg mogelijk te starten en niet pas wanneer je merkt dat er bepaalde kwalen optreden.”

Bloeddruk

Daarnaast stelt Andrea dat het erg belangrijk is om je bloeddruk te laten controleren en ervoor te zorgen dat deze laag is én blijft. „Een goede bloeddruk is eigenlijk een afspiegeling van een goede leefstijl. Het gaat allemaal hand in hand: je krijgt een lagere bloeddruk als je gezonder eet, je hebt minder aderverkalking als je meer beweegt en daardoor direct minder kans op overgewicht.”

Ze vertelt dat overgewicht erg schadelijk is. „Het belangrijkste is om je gewicht heel laag te houden. Voorkom elk grammetje extra. En dan heb ik het niet over een BMI van 18 met ondergewicht, maar ook zeker niet over een BMI van 28. Probeer vooral de buikomvang zo laag mogelijk te houden.”

Tips

Om dat voor elkaar te krijgen, is beweging nodig. „Pak geregeld de fiets en laat de elektrische fiets staan”, tipt Andrea. Toch begrijpt ze dat het overweldigend kan voelen om al deze aanwijzingen toe te passen in je leven. Daarom riep ze een aantal trucs in het leven, waarmee je gemakkelijk dagelijks aan je spierkracht en beweging kunt werken.

Tandenpoetsen: „Ga op één been staan, zak een beetje door je been én doe je ogen dicht tijdens het tandenpoetsen. Dit is een goede manier om dagelijks aan je kracht en evenwicht te werken, wat erg belangrijk is voor gezond verouderen. Door deze oefening aan een dagelijkse activiteit als tandenpoetsen te koppelen, vergeet je het niet en wordt het op den duur automatisme.”

„Door niet lopend maar met squats naar de koelkast te lopen, werk je ook aan je spierkracht. Maar er is meer, want doordat je zo een stuk langzamer loopt, heb je tijd om na te denken over hetgeen dat je uit de koelkast wil gaan pakken. De kans is groot dat je minder snel naar een ongezond tussendoortje grijpt. Zo heb je wel je lichaam getraind, maar niet ongezond gegeten."

„Een andere truc is om niet met twee benen maar met één been van de bank of stoel op te staan. Zo werk je aan balans en kracht. Als dit te moeilijk is, kun je ook proberen om wel beide benen te gebruiken, maar je niet met je handen af te drukken van de bank- of stoelleuning. Zo train je je bovenbenen ook dagelijks meerdere malen."

Stemming

Om gezond oud(er) te worden is naast gezond leven ook zín in het leven erg belangrijk, vertelt Andrea. „Als mensen geen zin in het leven hebben, gaan ze vaak meer of ongezond eten. Zeker op oudere leeftijd, als mensen gepensioneerd zijn, is het verleidelijk om uit verveling meer te gaan eten.

Een goede stemming is belangrijk. Zorg er dus voor dat je (eventueel virtueel) omgeven bent door vrienden en familie die je kunnen oppeppen. Je sociale netwerk speelt een grote rol. En ten slotte: als je je jonger voelt dan je bent, ben je meestal minder snel lichamelijk en geestelijk oud en loop je minder snel schade op.”

