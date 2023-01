Spanje verlaagt btw op voedingsmiddelen, moet Nederland volgen?

De afgelopen tijd stijgen prijzen van gas, elektra en boodschappen overal de pan uit. Daarom presenteerde de Spaanse regering de afgelopen week een steunpakket, dat er voornamelijk voor zorgt dat boodschappen goedkoper worden voor consumenten.

Sinds november zijn boodschappen in Spanje namelijk gemiddeld 15,3 procent duurder geworden in vergelijking met 2021, meldt het Nationaal Instituut voor Statistiek in Spanje.

Primaire voedingsmiddelen

Door dit steunpakket wordt de btw op primaire voedingsmiddelen verlaagd naar nul procent. Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met 30 juni 2023. Tot die tijd zal worden onderzocht in hoeverre deze maatregel effectief is, en of deze eventueel verlengd moet worden.

De producten waarover de Spaanse consument tijdelijk geen btw hoeft te betalen, zijn basisproducten. Denk hierbij aan brood, meel, groente, fruit, kaas, aardappelen, eieren en granen. Ook de btw op vlees en vis wordt tijdelijk verlaagd, naar 10 procent. In Nederland geldt volgens de Belastingdienst vooralsnog een btw-marge van 9 procent op voedingsmiddelen.

Reactie

Ariane vindt de btw-verlaging die Spanje toepast een goede stap.

Nicole denkt dat Spanje een goed voorbeeld geeft.

