„We moeten weg van de gedachte dat kleding oppervlakkig is. Het is een táál.” In de podcast 'Zo doet zij dat' deelt styliste Manon Meijers de psychologie achter kleding en leert ze vrouwen anders naar hun garderobe kijken. Meijers loodst ons door de verschillende stijl archetypes. De styliste legt uit hoe je subtiel kunt switchen van archetype zonder jezelf te verliezen. Maar ook: hoe kunnen we slimmer en duurzamer shoppen? En is een hele dag thuiswerken in joggingbroek echt zo’n goed idee?

Meer