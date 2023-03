Daghoroscoop 31 maart - Sterrenbeeld Waterman: Een opwindende dag!

VANDAAG JARIG

De financiële instabiliteit van dit moment is in jouw voordeel, Ram. Jij houdt wel van een snelle winst en dat lijkt dit jaar te gaan lukken. De planeten zien vooral heil in technologie, de online wereld en bedrijven die betrokken zijn bij innovaties, uitvindingen en bij startups.

STERRENBEELD RAM

Bescheidenheid siert jou meer dan vertoon van belangrijkheid. Blijf wat op de achtergrond. Haal jouw schouders op als anderen doorratelen over onderwerpen waarvan ze hoorbaar geen verstand hebben. Ga niet in op roddels.

STERRENBEELD STIER

Geldzaken strijden om voorrang. Het zou binnen kunnen stromen maar even snel kunnen verdwijnen. Reken op goed nieuws als jij op de uitslag wacht van een sollicitatie of promotie. Misschien moet je voor jouw werk naar het buitenland.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Er kunnen onverwachte dingen gebeuren en één daarvan zal zeker tot iets goeds leiden. Houd jezelf in de hand en blijf flexibel. Goede vrienden zullen goud waard blijken door een stom misverstand uit de wereld te helpen.

STERRENBEELD KREEFT

Maak een lijst van alles wat jij moet doen en werk die af. Treed even terug uit jouw drukke sociale leven. Tijd, besteed aan jouw emotionele behoeften, zal tot nieuwe inzichten leiden. Bespreek een langdurig probleem met een therapeut.

STERRENBEELD LEEUW

Doordat je energiek bent ga jij misschien spontaan een feestje bouwen. Een samenzijn met gelijkgestemden kan een gedenkwaardig moment worden. Het nemen van enig risico kan een nieuwe relatie inleiden. Jij kan indruk maken.

STERRENBEELD MAAGD

Een uitstekende dag om te netwerken en cliënten te bezoeken of te ontvangen. Zorg dat uitstaande rekeningen zijn betaald. Een deal die al enige tijd in de maak is kan nu tot stand komen met winstvooruitzichten op de lange termijn.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Routine kan erbij inschieten als jij betrokken raakt bij een fascinerend project of persoon. Waag je echter niet aan onverstandig gedrag. Vergissingen met zwaarwegende consequenties kunnen het gevolg zijn van nonchalance.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

De maand eindigt waarschijnlijk met meer positieve dan negatieve kanten. Benader moeilijke mensen en situaties voorzichtig. Gun de mensen van wie jij houdt meer tijd, geef ze de ruimte en respecteer hun wensen.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Er lijkt sprake van een goede stemming en interessante anekdotes. Een geliefde krijgt een buitenkansje of doet iets verbazingwekkends. Dat wettigt een feestje. Spelers en gokkers zullen in een winning mood zijn.

STERRENBEELD STEENBOK

Begin met een gezonder leefwijze en ga wat vaker naar de sportschool. Jij zal al snel verbetering ervaren in jouw energie en vitaliteit. Blijf buiten een ruzie tussen collega’s want dat kan tot een felle uitbarsting leiden.

STERRENBEELD WATERMAN

Het kan een opwindende dag worden waarop je geen tijd zal hebben om duimen te draaien. Er lijkt sprake van koortsachtige activiteiten en een druk komen en gaan. Iets wat jij onthouden moet kan allerlei herinneringen oproepen.

STERRENBEELD VISSEN

Betrek het hele gezin bij huishoudelijke taken. Maak een rooster waaraan niemand zich kan onttrekken. Sluit de kranen goed voor je de deur uitgaat; jij loopt enig risico op lekkage. Vrijgezellen kunnen even heel verliefd worden.

Elke dag een melding

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.