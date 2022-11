’Is slapen met make-up op echt slecht voor je huid?’

„Je schoonheidsspecialiste heeft wel echt gelijk. Het is geen fabeltje dat de huid met make-up erop niet goed kan ademen en dat dit ook verstopte poriën op kan leveren (door extra talgaanmaak) en een acne-huid kan verergeren. Door het niet verwijderen van make-up wordt de huid afgesloten en ontstaan er puistjes en/of rode vlekken en kan het zelfs zware huidproblemen veroorzaken.

Verouderde huid

Uit een Brits onderzoek van beautyshop Escentual is ooit zelfs gebleken dat de huid in één nacht 7 dagen veroudert als de make-up in de avond niet wordt verwijderd. Uiteraard is het erg verleidelijk om na een vermoeiende dag of een avondje doorhalen de make-up te laten zitten. Een groot deel daarvan is immers toch al verdwenen? Maar dat laatste is niet helemaal waar.

Foundation en poeder blijft lang zitten en dringt ook in de huid. Een aanrader is daarom het gebruik van minerale poeder, dat is op natuurlijke basis en dus (ook overdag) minder schadelijk voor de huid.

Make-uploos

De hele dag wordt de huid blootgesteld aan milieuvervuiling, die zich vasthecht aan de make-up. Dit kan schade veroorzaken aan de huid. Ook kan het bijdragen aan een mindere productie van collageen, waardoor rimpels en lijntjes sneller opduiken en de huid snel ouder oogt.

Let op! Ook als je overdag make-uploos bent, is het verstandig om de huid te reinigen voor het slapengaan, omdat de vrije radicalen ook dan de huid binnendringen en veroudering of huidproblemen kunnen veroorzaken.

Oogmake-up

Op het eerste gezicht lijkt oogmake-up minder schadelijk, omdat het hier maar een klein stukje huid betreft. Maar een mascara er op laten zitten, kan zorgen voor het afbreken van de wimpers, het droogt de wimpers uit en maakt ze broos, vooral ook wanneer je bijvoorbeeld per ongeluk in je slaap in de ogen wrijft. In de nacht wordt er ook minder geknipperd en worden de ogen dus minder vochtig gehouden, waardoor eventuele bacteriën niet worden ‘weggespoeld’.

Oogmake-up kan ook in de ogen terechtkomen en daardoor kunnen ontstekingen ontstaan, vooral als dit onder eventuele contactlenzen terechtkomt en blijft drijven. Als er eenmaal bacteriën in het haarzakje terechtkomen, loop je het risico op gezwollen oogleden. Oogschaduw bevat soms metallic tinten en dit gaat in de oogplooien zitten; dat kan irritaties opleveren in je ooghoeken en op de oogleden.

Ga wel voorzichtig om met het reinigen van de ogen, druk bijvoorbeeld een katoenen eyepad of een wattenschijfje met reinigingsmelk een paar seconden op de oogleden en wrijf niet te hard. Werk van boven naar onder en van binnen naar buiten.

Geen excuus

Tijd of vermoeidheid mag geen excuus zijn om je gezicht niet te reinigen, want dat kan eigenlijk razendsnel gebeuren. Een paar minuten zijn genoeg en leveren dus heel wat voordeel op! Gebruik bijvoorbeeld een alles-in-één product waarmee je zowel ogen als gezicht kunt reinigen. Doe een beetje daarvan op een make-up pad en voeg wat water toe, zodat het reinigen makkelijk gaat.

De kant-en-klare reinigingsdoekjes zijn geen aanrader om dagelijks te gebruiken, omdat je daarmee eigenlijk de make-up vooruit uitsmeert. Maar beter iets dan niets. Voor een eerste reiniging kunnen deze doekjes wel dienst doen (of bij een weekendje weg), maar het is wel een aanrader om daarna een tonic te gebruiken om de huid voor te bereiden op de nachtcrème. Die kan dan dus de rest van de nacht het herstelwerk doen en werkt veel beter op een gereinigde huid.

Water

Een mousse om de huid te reinigen en daarna een flinke plens water erover is ook een prima optie. En voor wie de puf nog heeft: dit kan ook onder de douche met een washandje en hoeft niet langer dan een minuut te duren.

Ook handig met veel water te gebruiken, zijn de electrische reinigingsborstels van beautymerken zoals Foreo, Philips Visa Pure en Clarisonic. Deze reinigen met een extra zachte borstel de huid en masseren tegelijkertijd in een kort tijdsbetek, zodat ook dit helemaal niet lang hoeft te duren.

