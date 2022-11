Premium Het beste van De Telegraaf

Verhalen achter het nieuws Rebecca (54): 'Het zoeken naar werk is een baan op zich'

Door Anouk Groot Wassink Kopieer naar clipboard

’Des te ongemakkelijker wanneer je als 45-plusser een recruiter tegenover je hebt waarvan je de moeder had kunnen zijn.’ Ⓒ Eigen archief

Als achttienjarige spring-in-’t-veld wist Rebecca van Leeuwen al dat ze ooit een boek ging schrijven. „Ik heb mij vijf jaar midden in de werkzoekenden-problematiek bewogen, dat ging mij aan het hart. Daar moest ik over schrijven.” Ze is getrouwd en heeft twee studerende kinderen. Ze geeft trainingen voor 45-plussers over het vinden van werk.