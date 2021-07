Daghoroscoop 1 juli - Kreeft, steek je kop niet in het zand

VANDAAG JARIG

Als iemand een familiemens is, ben jij het wel. Je gezin is niet alleen nummer 1 in je leven, naasten zijn de reden van je bestaan. Toch ben je de laatste jaren wat minder gefocust op familie en zo zie je maar weer: alles is betrekkelijk. Je aandacht verlegt zich gaandeweg naar je financiën.

RAM

Alleenstaanden kunnen in een situatie verzeild raken waaruit een relatie kan ontstaan. Heb je een gezin, schenk dan al je warmte en genegenheid; zorg voor een lekker etentje of kijk samen naar de sterren op een mooie zomeravond.

STIER

Een partnerschap waaraan je overweegt deel te nemen zal lucratief blijken. Een goede planning en voorbereiding zijn echter essentieel. Met anderen zul je efficiënter werken dan alleen. Je maakt kans op een financiële meevaller of gift.

TWEELINGEN

Het zal de moeite waard blijken de invitaties die je krijgt te accepteren. Zelfs wat saai lijkt kan verbazingwekkend leuk uitpakken. Ook kun je een aardig type ontmoeten. Zolang je niets tegen je zin doet, zul je tevreden zijn.

KREEFT

Controleer weer eens of je uitgaven je inkomsten niet overtreffen en steek je kop niet in het zand als er ingegrepen moet worden. Onder druk presteer je vaak goed, dus kom liever in actie dan zaken op hun beloop te laten.

LEEUW

Het moet een goede dag voor je worden als je gezelschap hebt van naasten of vrienden met wie je van gedachten kunt wisselen. Zet ideeën op papier en organiseer een samenzijn. Je zult indruk maken als je voor publiek werkt.

MAAGD

Met je fantasie valt geld te verdienen; ideeën waaien je van alle kanten aan. Financieel zit je goed, dus misschien ga je shoppen. Door goed op te letten kun je een fraaie deal sluiten. Je weet instinctief wat in waarde zal stijgen.

WEEGSCHAAL

Je voelt anderen aan en omdat je weet wat je moet zeggen en sociaal bent, word je omringd door vrienden en bekenden. Neem uitnodigingen aan. Tracht de sfeer van toen voort te zetten als gedachten aan vroeger nostalgie oproepen.

SCHORPIOEN

Carrièrevooruitzichten zijn goed zolang je niet te veel hooi op je vork neemt. Ontspan en laat dingen komen zoals ze komen; je hoeft jezelf niet steeds te bewijzen. Haast en impulsiviteit kunnen tot ongelukken leiden, pas op.

BOOGSCHUTTER

Je trekt bewonderaars aan en als je er een beetje op los flirt zal iemand daar leuk op reageren. Je kunt een goede vriend(in) in een nieuw licht gaan zien of geïnteresseerd raken in een collega die intellectueel je gelijke is.

STEENBOK

Doe je best een goede indruk te maken op de mensen die je ontmoet; ze zullen charmant en toeschietelijk reageren. Misschien moet je leren je wat flexibeler op te stellen. Doe af en toe een stapje terug als het leven hectisch is.

WATERMAN

Een prima dag om iets nieuws te ondernemen. Je beseft dat een partnerschap je geen windeieren legt als de relatie goed is. Een prima moment om een vakantie te plannen; liefde zal opbloeien en je zult gelukkige dagen beleven.

VISSEN

Volg je intuïtie, vooral op financieel gebied. Je kunt een slimme zet doen waarvan het hele gezin kan profiteren. Een sport of oefening kan een oude verwonding verergeren; luister naar je lichaam. Zorg voor de juiste voeding.

