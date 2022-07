Zou jij jouw kinderen naar een genderneutrale basisschool sturen?

Basisschool De Verbinding in Nijmegen-Noord is een school waar kinderen van 0 t/m 12 jaar naar de kinderopvang of naar school kunnen gaan. De 200 leerlingen van de school zullen moeten wennen aan een aantal veranderingen in hun taalgebruik, want als een van de eerste in Nederland is de school nu genderneutraal.

Geen meester of juf

Zo zullen de onderwijzers geen ‘meester’ of ‘juf’ meer genoemd worden, maar dragen ze nu de naam van ‘mentoren’. Daarnaast zullen ze alleen worden aangesproken met hun voornaam, zonder daarvoor ‘meester’ of ‘juf’ te zeggen. Zo wordt ‘meester Bart’ gewoon ‘Bart’. Ook wordt er niet meer gesproken over ‘jongens’ en ‘meisjes’, maar wordt de genderneutrale benaming ‘kinderen’ aangehouden.

Genderneutrale toiletten

Verder zijn er in het schoolgebouw enkel genderneutrale toiletten te vinden, waarbij het aan de buitenkant niet duidelijk is of het voor jongens of voor meisjes is. De muren van de toiletten zijn tot bovenaan doorgetrokken, zodat iedereen zich veilig voelt op de wc, aldus Prévoo.

Vanzelfsprekend

De school wil met deze maatregelen voorkomen dat het vanzelfsprekend is dat er onderscheid wordt gemaakt tussen jongens en meisjes. Het schoolhoofd denkt dat doordat de kinderen op jonge leeftijd kennis maken met genderneutraliteit, ze het later kunnen verspreiden op bijvoorbeeld hun middelbare school.

Reacties

Op Facebook zijn de reacties wisselend. Zo vindt Simone het een ‘progressief’ idee: „Niks mis mee. Het is goed als iedereen zichzelf mag zijn.” Laetitia deelt die mening: „Wat onwijs goed zeg! Een voorbeeld school!”

Maar niet iedereen is enthousiast over een genderneutrale basisschool. Zo zegt Jan Pieter: „Kinderen geven zelf wel aan wat ze prettig vinden en boys will be boys en meiden blijven meiden. Om keuzes te maken moeten ze toch eerst door hun puberjaren heen.” Ook vinden veel lezers dat genderneutraliteit niet moet worden opgedrongen.

Praat mee!

Vind jij een genderneutrale basisschool een goed idee en zou jij jouw kind(eren) er ook naar toesturen? Of vind je het niet nodig dat basisscholen zich bezighouden met genderneutraliteit en zie je jouw kind(eren) liever niet naar deze school gaan? Laat het ons weten via onze Facebookpagina!

Wil je niets van VROUW missen?

Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.