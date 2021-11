Daghoroscoop 6 november - Mensen vertrouwen jou, Stier

VANDAAG JARIG

Qua carrière wordt 2022 geen uitzonderlijk jaar; huis en gezin zijn belangrijker voor jou. Je wilt je familie zowel mentaal als fysiek gezond houden en pas als dat geregeld is krijgt je carrière aandacht. In de muziek- en amusementswereld kun je goed verdienen als je creatief actief bent.

ZONDAG JARIG

Je liefdesleven kan een uitdaging worden als je relatie op de proef wordt gesteld. Ook een vriendschap kan worden getest. Dat is komend jaar de invloed van Uranus en pas als die jouw horoscoop weer verlaat kom je tot rust in een totaal vernieuwd sociaal circuit. Je zult je bevrijd voelen.

RAM

Gemaakte plannen kunnen door jezelf worden verstoord. Het risico op onbegrip en een misverstand is groot. Je kunt de komende twee weken steeds vaker met de mogelijkheid van een reis te maken krijgen naar het buitenland.

STIER

Probeer zo meelevend mogelijk te zijn als iemand zijn zorgen met je wil bespreken. Houd wat je hoort geheim; mensen vertrouwen jou. Er kan sprake zijn van een onthulling die betrekking heeft op een technische uitvinding.

TWEELINGEN

Draai dit weekend geen overuren. Maak plannen voor plezierig en ontspannen vermaak en vergeet alle stress. Je zult gebaat zijn bij een massage om de spieren te ontspannen. Ga in op een uitnodiging van een nieuwe collega.

KREEFT

Het zal niet moeilijk zijn om mensen op de kast te jagen. Wees je bewust van hetgeen je zegt en doet en wat verkeerd begrepen kan worden. Drijf niet de spot met iemands gevoelens omdat de gevolgen heel naar kunnen zijn.

LEEUW

Goede communicatie, vertrouwen en intimiteit zorgen ervoor dat je je niet langer afvraagt of je geliefde inderdaad degene is met wie je je leven wilt delen. Geniet van deze periode en stort je niet in nodeloze verplichtingen.

MAAGD

De kosmos kan zijn invloed doen gelden aan het huiselijk front. Maak eens grondig schoon en verwijder overtollige spullen die alleen maar stof verzamelen en ruimte innemen in kasten, op zolder, in garage of schuur.

WEEGSCHAAL

Je hebt veel goede ideeën; noteer de concepten die spontaan bij je opkomen. Dit weekend kunnen goede gedachten ontstaan die bruikbaar zijn op de lange termijn. Prima dagen om moeilijkheden en misverstanden te regelen.

SCHORPIOEN

Ben je werkzaam in de verkoop, dan kun je menigeen verbazen met je snelle babbel. Je levendige geest zal op elke vraag een antwoord weten. Maak een lijstje van alles wat je wilt doen en wat je rustig kunt vergeten.

BOOGSCHUTTER

Je hele wezen zal zijn ingesteld op het bereiken van het best denkbare resultaat. Als je bezig bent met een intensieve training kun je een persoonlijk record breken en daarmee niet alleen anderen maar ook jezelf verrassen.

STEENBOK

Er kan je een merkwaardig weekend te wachten staan dat je in de war brengt. Routine kan tot frustratie leiden omdat je geest steeds afdwaalt naar interessante thema’s of komende gebeurtenissen. Tracht je te concentreren.

WATERMAN

Houd rekening met verwarring en een onverwachte gebeurtenis. Een ontmoeting kan de mist ingaan of een boodschap wordt niet ontvangen of verkeerd begrepen. Betaal je eigen rekening als je met anderen op stap gaat.

VISSEN

Het kan een opwindend weekend worden, maar er kan ook sprake zijn van verwarring en vergissingen, tenzij al je daden goeddoordacht en gemotiveerd zijn. Tracht te voorkomen dat huiselijke problemen naar buiten doordringen.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!