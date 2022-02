Wanneer heeft een open relatie kans van slagen?

Wat betekent een open relatie?

Om te begrijpen hoe je een open relatie laat slagen is het allereerst belangrijk dat je weet wat een open relatie precies inhoudt. Stallaart: „Een open relatie is een relatievorm waarbij een stel elkaar de vrijheid geeft om te daten en seksueel contact te hebben met andere mensen. Toch blijf je uitgaan van één echte liefdesrelatie. Bouw jij diepere relaties op met meerdere mensen? Dan kun je spreken van polyamorie.”

In Nederland is een monogame relatie nog steeds de norm. „Bij een monogame relatie kun je spreken van exclusiviteit tussen beide partners. Twee mensen hebben elkaar trouw beloofd en richten zich op het gebied van seksualiteit en intimiteit op niemand anders”, aldus Stallaart.

Voor wie is een open relatie weggelegd?

Een open relatie is niet voor iedereen weggelegd. Het is volgens Stallaart daarom belangrijk dat je van tevoren goed afweegt of deze relatievorm echt bij jou past. „Check eerst: willen wij dit echt? Veel mensen kiezen voor een open relatie, omdat ze denken dat hun seksleven niet meer te repareren valt. Alles klopt, behalve de seks. Maar weet je dit zeker? Probeer eerst na te gaan of je het seksuele waakvlammetje niet op een andere manier aankrijgt. Een open relatie kan heel mooi zijn, maar in mijn praktijk zie ik het toch regelmatig verkeerd aflopen.”

„Bij een open relatie komt vaak jaloezie om de hoek kijken. Ben jij jaloers aangelegd? Dan is een open relatie wellicht niks voor jou. Wil je toch de stap wagen? Zorg er dan voor dat beide partners er voor honderd procent achterstaan. Als je al een klein beetje twijfelt, is het al gedoemd om te mislukken. Ik zou daarom aanraden om er goed en lang over na te denken en voorzichtig te beginnen als je eenmaal de eerste stap zet. Spreek de eerste maand af om enkel met één andere partner intiem te zijn. Als dit een succes blijkt, kun je het langzaam opbouwen.”

Hoe kun je een open relatie laten slagen?

Stallaart: „In mijn praktijk is duidelijk te zien dat de mensen die goede afspraken maken degenen zijn met de hoogste slagingskans. Bij een klein beetje twijfel is een open relatie al gedoemd om te mislukken. Vraag jezelf af: zien we de anderen los van elkaar of samen? Vertellen we elkaar wat wij allemaal doen? Welke seksuele handelingen zijn toegestaan? Mag er ruimte zijn voor gevoelens? Of moet je het dan meteen afkappen?”

„Het is ook belangrijk dat je aan je partner toegeeft wanneer jaloezie een rol gaat spelen. Jaloezie zorgt er namelijk voor dat veel open relaties op de klippen lopen. Probeer gevoelens van jaloezie meteen te uiten en ga absoluut niet rondneuzen in de telefoon van je partner.”

Wat zijn de voor- en nadelen van een open relatie?

Volgens Stallaart durven steeds meer mensen eerlijk te zijn over hun open relatie. De relatievorm komt langzaam uit de taboesfeer. „Een open relatie moet bij je passen, maar kent vele voordelen. Het zorgt voor een gevarieerd seksleven. Het is spannend om nieuwe dingen te ontdekken. Wanneer je in een relatie wilt blijven, maar toch meer vrijheid wilt op seksueel gebied, kan het een uitkomst bieden.”

„Zoals gezegd kan jaloezie een groot nadeel zijn van een open relatie. Hiernaast heb je ook het gevaar dat je verliefd wordt op iemand anders. Je hebt seks met verschillende partners, maar je komt steevast thuis bij dezelfde. Op een gegeven moment neigt die relatie voorspelbaar te worden en zit de kans erin dat je meer gaat voelen voor een van je andere bedpartners.”

Meer weten over een open relatie?

