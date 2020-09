Ben jij het eens met de nieuwe coronamaatregelen?

Het aantal mensen dat thuis over de vloer mag komen is teruggebracht naar drie. Buiten de eigen woning mag een gezelschap uit niet meer dan vier personen bestaan, tenzij het een huishouden betreft. Ook roept het kabinet op om zoveel mogelijk thuis te blijven werken. Reizen is alleen toegestaan als dat noodzakelijk is. Voor de sportsector, horecagelegenheden en binnen- en buitenactiviteiten gelden nieuwe, strengere regels. De Telegraaf zette alle nieuwe maatregelen overzichtelijk onder elkaar.

Mondkapjes

Tenslotte hebben de grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag het advies gekregen om een mondkapje te dragen in de winkel, al is het niet verplicht: winkeleigenaren mogen (nog) zelf bepalen of ze klanten zonder kapje weigeren - waardoor ze inkomsten missen - of toelaten.

Praat mee

Ben jij het eens met de nieuwe maatregelen? Vind je dat die te streng zijn? Of vind je dat de regels juist strenger hadden gemogen? Praat mee op onze Facebook-pagina!